‘Önce İnsan’ anlayışı Teksan Jeneratör’e ödül getirdi

İnsan Kaynakları alanındaki özenli çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla düzenlenen Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri, İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen törenle verildi. Odağına insanı alan İK yapılanması ile dikkat çeken Teksan Jeneratör, iş başvurusunda bulunan adaylara vermiş olduğu yüksek değer neticesinde İnsan Kaynakları Zirvesi’nde İnsana Saygı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Ödül almaya hak kazanan şirketler aday başvurularını hızlı yanıtlama, en çok istihdam yaratma ve en çok başvuru yapılan firma kriterlerini yerine getirmeleri üzerinden değerlendirildi. Yıl boyunca bu kriterlere uyan firmalar İnsana Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.

Bünyesinde yaklaşık 700 çalışanı bulunan Teksan Jeneratör, kurulduğu günden bu yana çalışanlarına “biz” bilincini aşılıyor. Teknikten satışa, üretimden pazarlamaya tüm çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler vererek kariyer haritalarını hazırlıyor. Şirket çalışanlarına rotasyon yaptırarak çalışanların yetkinliklerine bağlı doğru kişinin doğru görevde çalışmasına olanak sağlıyor.