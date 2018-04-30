OMV 24. ICCI ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI’NIN ÖZEL SPONSORU

OMV Samsun Elektrik Üretim A.Ş., enerji sektörünün en büyük markalarını buluşturan ICCI Powered by POWER-GEN – 24. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın ana destekçileri arasında yer aldı. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yüzde 3’ünü üreten OMV Samsun Elektrik, bu yıl 24.sü düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın özel sponsorluğunu üstlendi.



OMV Samsun Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, etkinliğin ilk günü ‘Doğalgaz Santrallerinin Gelecekteki Rolü’ konulu oturuma başkanlık edecek. TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı da olan Öztürkmen yine aynı gün ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji’ raporunun açıklanacağı TÜSİAD Özel Oturumu’na da konuşmacı olarak katılacak.



OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Öztürkmen ICCI Fuarı sponsorluğu hakkında şunları kaydetti: “Enerji sektörünün kalbinin attığı böylesi büyük bir etkinliğe OMV Samsun Elektrik olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Sektörün güçlü oyuncularını bir araya getiren 24. ICCI POWER-GEN’de katılımcılarla birlikte enerjinin geleceğini tartışacağız. Teknolojiden sürdürülebilirliğe enerjiyi ilgilendiren tüm başlıklar farklı oturumlarda gündeme getirilecek. Sektörün tüm oyuncuları için ufuk açıcı bir etkinliğin sponsoru olmak bu açıdan bizim için çok önemli.”



Enerji Ödülleri’ne Platin Sponsor

OMV Samsun Elektrik aynı zamanda Türkiye enerji sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan ICCI Enerji Ödülleri’nin de Platin Sponsoru oldu. Türkiye’de ilk ve tek olan ve 2011’den bu yana her sene enerji sektörünün lider firmalarına verilen ödüller bu yıl 2 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



Avusturya’nın en büyük halka açık enerji şirketlerinden biri olan OMV’nin 600 milyon euronun üzerinde bir yatırımla 2013 yılında Samsun’da faaliyete geçirdiği, 890 MWe’lık güce sahip doğal gaz kombine çevrim santrali, Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop illerinin tüm enerjisini üretebilecek kapasitede. OMV Samsun Elektrik Santrali tek şaftlı, deniz suyu soğutmalı kombine çevrim teknolojisiyle Türkiye’nin en verimli ve esnek santrallerinden biri.