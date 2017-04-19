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Ölen aslan eğitim materyali olacak

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:12
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- Antalya'daki hayvanat bahçesinde yıldırım çarpması sonucu ölen aslan, MAKÜ'de kadavra olarak kullanılacak

Ölen aslan eğitim materyali olacak
BURDUR (AA) - Antalya'daki hayvanat bahçesinde yıldırım çarpması sonucu ölen aslan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesinde eğitim materyali olarak kullanılacak.

MAKÜ Veteriner Fakültesinde soğuk hava deposunda bekletilen aslan, öğrenciler tarafından çıkarılarak incelendi. 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Özgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, MAKÜ'ye ilk defa bir aslanın getirildiğini belirtti. 

Aslanın anatomi anabilim dalında eğitim materyali olarak kullanılacağını ifade eden Özgel, "Öncelikle organlarının incelenmesi ve kemiklerinin çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilmesini düşünüyoruz. Fakültemize ilk defa aslan geliyor o yüzden öğrencilerimizle meraklıyız. Nelerle karşılaşacağız bunu inceleyeceğiz. Önce kemiklerini kaynatacağız daha sonra iskeletini çıkaracağız." dedi

MAKÜ Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Doğuş Özhakan, ilk defa bir aslanı bu kadar yakından incelediğini ve kendisine ilginç geldiğini aktardı. Fakülte öğrencilerinden Özlem Önür de kadavra olarak ilk defa bir aslanı incelediklerini söyledi.

Daha sonra Prof. Dr. Özgel aslan anatomisi hakkında öğrencilere bilgi verdi. 

Anadolu Haber Ajansı
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