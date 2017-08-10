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Nielsen Türkiye’nin yeni genel müdürü "Didem Şekerel Erdoğan" oldu…

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:41
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Nielsen Türkiye’de geçen yıldan bu yana genel müdür yardımcılığı görevini yürütmekte olan Didem Şekerel Erdoğan, şirketin yeni Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. FMCG sektörünün önde gelen uluslararası firmalarından birinde görev aldıktan sonra, 2013 yılında Nielsen ailesine katılan Şekerel Erdoğan, uluslararası alanda yaptığı görevlerle öne çıktı. Şekerel Erdoğan ayrıca gerek stratejik pazarlama gerekse de Türkiye’de operasyonel pazarlama alanında, özellikle satış ve ticari pazarlama konularında 15 yıllık bilgi ve deneyime sahip bulunuyor.

Nielsen Türkiye'nin yeni genel müdürü


Nielsen Türkiye yönetim kurulunun başlıca isimlerinden biri olan Didem Şekerel Erdoğan, 3 yıl boyunca satış etkinliği danışmanlığı (analitik danışmanlık, gelir yönetimi, satış aktivasyonu, alan ve çeşit yönetimi, alışverişçi davranışları) ve tüketici içgörü müşteri hizmetleri ekiplerini başarıyla yönetti. 2016 yılı itibarıyla genel müdür yardımcısı olarak, mevcut sorumluluklarının yanı sıra, perakende ölçüm hizmetleri liderliğini de görevleri arasına ekleyerek, tüm müşteri hizmetleri organizasyonunun başına geçti. Didem Şekerel Erdoğan güçlü ekip liderliği ve analitik iş anlayışı ile Nielsen’in müşterilerine tutkuyla yardımcı olurken, Nielsen çözümlerinin dijitalleştirilmesi ve teknolojiye entegre edilmesinde de öncü rol oynamıştır.

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen Türkiye Genel Müdürü olarak perakende ölçüm hizmetleri ile satış etkinliğinin yanı sıra analitik ve içgörü danışmanlık ekiplerini de kapsayan tüm müşteri ve danışmanlık ekiplerinin liderliğini üstlenmiştir.

Nielsen’deki yeni görevi için bir açıklama yapan Didem Şekerel Erdoğan “Öncelikle uzun zamandır ilk günkü tutku ve heyecanla görev yaptığım Nielsen’de bu pozisyona gelmekten dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Nielsen olarak müsterilerimize ekiplerimizle birlikte daha hızlı, daha cevik ve daha dijital hizmetler sunmanın tutkusu icerisindeyiz’’.

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