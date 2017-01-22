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Nemrut Kayak Merkezinde yarı yıl tatili yoğunluğu

22 Ocak 2017 Pazar 18:32
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kayak merkezinde, okulların yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı

Nemrut Kayak Merkezinde yarı yıl tatili yoğunluğu
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezinde, okullarda yarı yıl tatilinin başlamasının ardından yoğunluk oluştu.

Nemrut Kayak Merkezi, kayaksever aileleri ağırlamaya başladı.

Sabah erken saatlerde ellerinde kayak takımları ile merkezin yolunu tutan kayakseverler, kar üzerinde mangal yakarak yarı yıl tatili ve hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.

Kayakseverler, havanın güneşli olmasıyla Nemrut Dağı'nın zirvesinde Van Gölü'nün masmavi manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Tatil nedeniyle kayak merkezinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Tesis Müdürü Faruk Sinoğlu, kayakseverlerin Van Gölü'nün maviliğine karşı kayak yapmanın keyfini sürdüklerini söyledi. Sinoğlu, merkezin konumu, pist uzunluğu ve manzarasıyla Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Sinoğlu, şunları kaydetti:

"Sömestir tatili ile kayakseverler kayak merkezimize akın ediyorlar. Bugün hava çok güzel, kayak yapmak için muhteşem hava var, yoğun bir gün yaşıyoruz. Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu açıdan zorluk derecesine göre de kayak merkezimizde dört adet pistimiz bulunuyor. Bu dört pistin toplamı yaklaşık 8 kilometrelik bir mesafeyi kapsamaktadır. Bu anlamda kayak merkezimiz hem usta hem de acemi kayakçılara hizmet vermektedir. Ayrıca il dışından gelen ya da burada konaklamak isteyen misafirlerimizin için 80 yataklı otelimiz mevcuttur. Tüm kayakseverleri bu eşsiz manzara karşısında kayak yapmaya bekliyoruz."

Kayakseverlerden Rıdvan Kulu, güzel bir havada eşsiz bir manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, herkesi Nemrut Kayak Merkezine davet etti.

Merve Akın da Nemrut'un bir tarafında Van Gölü, diğer tarafında Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğuna işaret ederek, "Kelimenin tam anlamıyla müthiş bir yer. Bu vesileyle biz de hafta sonumuzu güzel şekilde değerlendirmek için Nemrut Kayak Merkezi'ne geldik. Çoluk çocuk 7'den 70'e herkes buraya akın etmiş durumda. Çok keyifli güzel vakit geçiriyoruz." dedi.


Anadolu Haber Ajansı
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