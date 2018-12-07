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Naci Güngör, ALİM GRUP’a Katıldı

Ağaç bazlı panel sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan 53 yaşındaki Naci Güngör, Alim Grup'u uluslararası çapta büyütmeyi hedefliyor. Alim Grup'a katılmadan önce, Kastamonu Entegre’de 11 yıl yöneticilik yapan Naci Güngör ayrıca, İİB’de Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK’te Bulgaristan ve Bosna Hersek İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, FAO’da ( Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı) Orman Ürünleri Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

Naci Güngör, ALİM GRUP’a Katıldı

Ağaç bazlı panel sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan 53 yaşındaki Naci Güngör, Alim Grup'u uluslararası çapta büyütmeyi hedefliyor. Alim Grup'a katılmadan önce, Kastamonu Entegre’de 11 yıl yöneticilik yapan Naci Güngör ayrıca, İİB’de Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK’te Bulgaristan ve Bosna Hersek İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, FAO’da ( Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı) Orman Ürünleri Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

07 Aralık 2018 Cuma 17:26
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Naci Güngör, ALİM GRUP’a Katıldı

Alim Grup Yönetim Kurulu Başkanı Naser Alim “Deneyimli bir profesyonel olarak Naci Güngör'ün grubumuzun direktörlüğünü üstlenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Uzun yıllara dayanan uzmanlığı, kararlılığı ve derin bilgisi grubumuzun küresel vizyonuna ve başarılı bir şekilde büyümeye devam etmesine katkı sağlayacak” dedi.

Alim Grup, Makedonya, Kosova, Arnavutluk bölgesine mobilya ve inşaat endüstrisine yönelik ağaç bazlı panel (MDF, Yonga Levha, Laminat Parke, Kapı Paneli)  ihracatı yapmak üzere 2001 yılında Istanbul’da kuruldu. Günümüzde Karadağ, Sırbistan (Belgrad) ve Makedonya’da (Üsküp) yaklaşık 14 bin m2 kapalı alanda satış faaliyetlerini yürütmekte olup, Istanbul’da 15 bin m2 kapalı alana sahip merkez binasında ise, mobilya sektörüne yönelik kenar bantı üretmektedir.

Son Güncelleme: 07.12.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
Alim GrupNaci Güngör
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