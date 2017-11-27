MÜSİAD’DAN “YEREL MEDYADA DÖNÜŞÜM” AÇILIMI

Toplantıda konuşma yapan Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, geçmiş yıllarda Mardin’de yerel medya üzerinde büyük bir baskı olduğuna değindi. Miroğlu, "Bölgede 'egemen medya' diyebileceğimiz bir medya vardı. Bunu kısmen FETÖ ama ağırlıklı olarak PKK medyası kontrol ediyordu. Dolayısıyla bağımsız medya ve kurumsallaşmadan bahsedeceksek, geçmişte ne olup bittiğine bakmak lazım. Yazı yazmaya, haber yazmaya niyeti olan herkes bu baskıyı mutlaka hissetmiştir." dedi.

Basılı Medya Yerini Dijitale Bırakıyor

Görüşmede söz alan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, basılı medyanın artık yerini dijital medyaya bırakmaya başladığını vurguladı. Mutanoğlu, "Basılı medya yavaş yavaş yerini dijital medyaya terk ediyor. Bunun karşısında nasıl duracağız? Artık herkesin akıllı telefonları, tabletleri var. Odama her sabah gazeteler gelir ama çoğu zaman açmaya fırsat bulamam. Çünkü internetten takip ediyorum. Artık bu, özellikle büyük medya kuruluşları için ciddi sıkıntı oluşturuyor." diye konuştu.

Dijitalleşme Yereli, Küreselleştirdi

Dijital medyanın gelişmesiyle yerel medyanın küreselleştiğini ifade eden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, yerel medyanın gelişmesinin aynı zamanda ulusal medyaya da çok katkısı olduğunu kaydetti. Albayrak, “Yerel medyada yetişen arkadaşların ulusal medyaya geçmesi doğal bir durumdur. Onlardan çok, bizim ihtiyacımız olan bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel Medya Kendi Gücünün Farkında Olmalı

Dijitalleşmenin gelişmesi ve sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla basın dünyası ve okuyucu kitlesinde büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz,” Artık hedef kitle değişiyor; daha dinamik, kararları, düşünceleri daha hızlı değişen ve medya okuryazarlığı gelişmiş bir kitleden söz ediyoruz. Dolayısıyla siz bu hedef kitleye alışılagelmiş yöntemlerle hizmet götürmeye kalkarsanız, yönünü yeniliğe veren rakipleriniz, sizin bir adım ötenize geçecektir.” şeklinde konuştu.

Bu dönüşüm sürecinde yerel medyanın olduğu yerde kalma lüksünün kalmadığını kaydeden Karatemiz, “Yerel basın, bölgesi için müthiş bir gücü ifade ediyor. Çünkü halkın ulusal basından alamadığı bilgiyi onlar veriyor, bölgenin nabzını en iyi onlar tutuyor. Yerel basının, kendi gücünün farkında olması lazım. Daha fazla insana ulaşmanın, bunu yaparken de yerel malzemelerle, küresel bir iş ortaya çıkarmanın peşine düşülmeli. Bütün bu söylediklerimiz tabii yerel medyayı da kapsıyor.” ifadelerini kullandı.

MUSİAD Mardin şubesi ev sahipliğinde Yay Grand Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nureddin Kasap, Kuzey Haber Ajansı Genel Koordinatörü Erhan Erken, sektör temsilcileri ve medya mensupları katıldı.Basın Bülteni