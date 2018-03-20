MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlamlı hediye

AFRİN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü törenlerinde yaptığı konuşmada Çanakkale’nin önemini milletimizin bu Çanakkale ruhuna hala sahip olduğunu Afrin’de de bunun en son örneğinin gördüğümüzü bugün itibariyle de Afrin’e girildiğini söyledi. Stadyumu dolduranların yoğun alkışlarının ve desteklerin coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanın konuşması boyunca devam ettiği törenlerinde Mehteran Birliği de bir konser verdi. 18 Mart Stadyumu’ndaki törenler Askeri Birliklerin gazilerin ve öğrencilerin yürüyüşü ile son buldu.

FADIL BAŞAR’DAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A ANLAMLI HEDİYE

DTIK Avrupa Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın tarihte gerçekleştireceği Macaristan ziyareti ile Budapeşte’de TİKA tarafından restorasyonu yapılan Gül Baba Türbesi’nin açılışı öncesinde başta Gül Baba Türbesi olmak üzere Macaristan’da bulunan Osmanlı eserlerinin bulunduğu bir eseri hediye etti. Bu kıymetli hediye için Fadıl Başar’a teşekkür eden Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki ayda Macaristan’a geleceklerinin de müjdesini verdi.

DTIK Avrupa Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar yaptığı açıklamada 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü törenlerine MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD Çanakkale Başkanı Ali Osman Yıldız ile beraber katıldıklarını tören sonrasında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Macaristan’da bulunan Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir eseri hediye ettiğini söyledi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki yakınlığı dile getiren Başar iki ülkenin ticaret hacminin artması için MÜSİAD olarak büyük bir gayret gösteriyor olduklarını ve bu gayretin neticesinde çok kısa zamanda 32 Türk Şirketi’nin Macaristan’da kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirtti.