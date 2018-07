Multinet Up’tan yeni iş birliği

Hayatın her alanına dokunan finansal teknoloji çözümleri geliştiren Multinet Up, haftanın 7 gün 24 saati kesintisiz ve etkin olarak hizmet verimliliği sunan otomatik makinesi sektöründe yeni bir iş birliğine imza attı. Yiyecek ve içecek alanında otomat operasyonlarına önemli yatırımlar yapan Vending Republic ile 1 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Türkiye’nin dokuz ilinde bulunan toplam 1.225 adet yeni nesil otomatta Multinet kartları kullanılabilecek.

Hazır yemeklerden protein tozuna, meyvelerden, Türk kahvesi, salep, çorba gibi sıcak ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi sunan otomatlarda Multinet Up ödeme altyapısı kullanılacak ve Multinet kart sahipleri otomatlardan anında alışveriş yapabilecekler. İadeli madeni para mekanizması, kredi kartı, cep telefonu (SMS ve NFC) ödeme sistemleri ile tüketiciye üst düzeyde memnuniyet sağlayan otomatlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, İzmit illerinde yoğunlukta olmak üzere Türkiye’nin dokuz ilinde hazır gıda başta olmak üzere pek çok ihtiyaca hızlı erişim hizmeti sunuyor.

İninal kartlar artık otomatlarda

Borcu, ekstresi ve faizi olmayan kullanıma hazır alışveriş kartı ininal da otomatlardaki yerini aldı. Multinet Up’ın fintech alanındaki yatırımlarından ininal kart, özellikle nakit ve kredi kartı kullanmadan alışveriş yapmak isteyenlere yönelik güvenli bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcılar kartlarına istedikleri miktarda yükleme yapabiliyor ve kredi kartının geçtiği her yerde anında harcama yapabiliyor. İnternetteki tüm alışveriş, elektronik, giyim sitelerinde ve online oyunlarda da kullanılabilen ininal; aynı zamanda mobil cüzdan üzerinden fatura ödeme ve para transferi gibi bankacılık ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Multinet Up Grup CEO’su Demirhan Şener; “Hizmet verimliliği konusunda oldukça etkin olan otomatlar, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uzun zamandır kullanılıyor. Ülkemiz de dünyada otomat sayısı ve cirosu en hızlı büyüyen ülkeler arasında bulunuyor. Multinet Up olarak, bu iş birliğiyle tüketicilere nakit para ya da kredi kartı olmadan da otomat hizmetlerinden tek adımda faydalanma imkanı sunuyoruz. Türkiye’nin modern şehir yaşamında artan bir ihtiyaç olan hızlı tüketim ürünlerine her yerden ve her zaman erişim imkanı sunması nedeniyle Vending Republic ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok kıymetli buluyoruz. Otomat sektöründe de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yeni çözümler üretmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu iş birliğinin, Türkiye’nin otomat pazarının son teknolojiyle donatılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Vending Republic Genel Müdür’ü Adnan Ergin ise konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu; “Vending Republic olarak, Multinet Up ile hayata geçirdiğimiz iş birliğini çok önemsiyor; Türkiye’de otomat sektörünün büyümesinde önemli bir çözümün eşiğinde olduğumuza inanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle, sektörümüzde yeni bir ilke daha imza attık ve Multinet Up ile kredi kartı okuyucuları üzerinden ödeme kabulünü gerçekleştiren ilk firma olduk. Otomat sektöründe son üç senede çok büyük bir mesafe kat eden Türkiye’nin, önümüzdeki 10 yıl içinde bu hızlı büyümesini devam ettireceğine inanıyor ve bu kapsamda ülkemize gerekli tüm yatırımları yapıyoruz. Kullanıcıların otomat kullanım alışkanlıklarına ve bu konuda yapılan araştırmalara baktığımızda, Türkiye’de şu anda 42 binden fazla olan otomat sayısının, 10 yıl içerisinde 700 binlere ulaşacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda;Vending Republic olarak, SEBA holding çatısı altında güçlü bir sermaye ve bilgi birikimiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza, otomat sektörünün Türkiye’deki büyüme gücüne olan inancımızla devam edeceğiz.”