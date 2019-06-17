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Muhammed Mursi hayatını kaybetti

Mursi, 2013 yılındaki darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Muhammed Mursi hayatını kaybetti

Mursi, 2013 yılındaki darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:52
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Muhammed Mursi hayatını kaybetti

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda ifade verirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

General Abdülfettah El Sisi tarafından 3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen askeri darbenin ardından tutuklanarak cezaevine konulan 67 yaşındaki Muhammed Mursi, yaklaşık 5 yıldır tek kişilik hücrede tutuluyordu.

Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi olan Muhammed Mursi, halk ayaklanmaları sonucu görevinden ayrılan Hüsnü Mübarek'in yerine 30 Haziran 2012'de cumhurbaşkanı seçilmişti.

Mursi'nin bugün görülen duruşmada, salonda baygınlık geçirdiği ve ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi'nin ölümüne ilişkin olarak, "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm O’nunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun" dedi.

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden  uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti. Mursi'nin avukatı yaptığı açıklamada naaşın nereye götürüldüğü bilmediklerini ifade etti.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı,  planlamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye, ülke genelinde sabit ve  mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırmaya başladı.

Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık,  kamu ve özel kuruluşlar ile kiliseler ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini  artırdı.

Bakanlık ayrıca, yollarda sıkı emniyet tedbirlerinin alınması,  meydanlardaki güvenlik görevlilerinin artırılması ve "terörist" unsurlara karşı  önleyici operasyonların gerçekleştirilmesini kapsayan "C" planını devreye soktu.

Muhammed Mursi kimdir?

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu. İlk eğitimini orada alan Mursi, mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi'nde aldı (1975 ve 1978). Mühendislik doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamladı (1982). Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu (1982-1985). Ardından eğitim vermek için Mısır'daki Zagazig Üniversitesi'ne geldi.

İdeolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atıldı. Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi.

5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011 Mısır Devrimi'ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler'in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.

Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterilerinin ardından darbe yapan ordu tarafından devrilmişti.

Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçleriyle çatışmalarda ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı.

Mursi ve üç üst düzey Müslüman Kardeşler lideri, "Mısır'da istikrarı bozmak için yabancı terör örgütleriyle komplo kurmak" suçlamasından Mayıs 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada 16 kişi de idam cezası almıştı.

Savcılar, Müslüman Kardeşler'in 2005'te Hamas'ın, Hizbullah'ın ve İran Devrim Muhafızları'nın askeri eğitim kamplarına bazı "unsurlar" yolladığını ileri sürmüştü. Müslüman Kardeşler ise iddaları reddetmiş ve "barışçıl bir hareket" olduklarını vurgulamışlardı.

Son Güncelleme: 17.06.2019 22:09
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