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MTA ORUÇ REİS HİZMETE GİRDİ

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:55
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Türkiye'nin yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, petrol ve doğalgaz aramak üzere Karadeniz'e açıldı. Toplam maliyeti 400 milyon lirayı bulan gemi ile bin 500 metre derinlikte deniz tabanı incelenebilecek.

MTA ORUÇ REİS HİZMETE GİRDİ
ANKARA - Nuran Erkul

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki milli sismik gemisi MTA Oruç Reis, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz aramak üzere yola çıktı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin ardından Karadeniz'i tarayacak MTA Oruç Reis gemisi de dün itibarıyla denize açıldı.

Tuzla'da bir tersanede inşa edilen ve yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan gemi, 400 milyon liraya mal oldu.

Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28'i araştırmacı, 27'si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisiyle petrol ve doğalgaz araması yapılacak. Bunun yanı sıra geminin sağladığı verilerle, karada deniz altındaki devamlılıkların izlenmesi kapsamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmaların yapılması amaçlanıyor.

MTA Oruç Reis gemisi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıların görüntülenmesi, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile de bin 500 metre derinliğindeki deniz tabanının izlenmesi, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizlerin anında yapılabilmesi mümkün olacak.

Deprem ve tsunami araştırmaları da yapılacak
Geminin sağladığı bu imkanlarla, deprem, tsunami araştırmaları, liman, platform gibi deniz yapılarıyla deniz altı kablo ve boru hatları yer seçimi, periyodik kontroller ve deniz kirliliği araştırmalarının da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

MTA Oruç Reis gemisi, bilimsel ekipman bakımından Barbaros Hayrettin Paşa'dan farklı olarak, jeolojik örnekleme, hidrografi ve oşinografi ile uzaktan kumandalı su altı aracını bünyesinde bulunduruyor. Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde olduğu gibi MTA Oruç Reis gemisinde de helikopter pisti yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada, denizlerdeki arama faaliyetlerinin agresif bir şekilde yapılacağını belirtmiş, "Tarihimizde ilk defa bu yıl yeni alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle her yıl Karadeniz'de 2, Akdeniz'de 2 olmak üzere denizlerimizde aktif sondaj faaliyetlerinde bulunacağız. İnşallah, bu yıl içinde kendi gemimizi alarak artık Akdeniz ve Karadeniz'de sondajlarımıza başlayacağız. Buna bağlı olarak tahminim odur ki üçüncü çeyrek sonu veya dördüncü çeyrek gibi inşallah bu yıl bitmeden Akdeniz'de ilk kuyumuzu kazacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Haber Ajansı
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