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MSI SAILING TEAM /AG, 2018 SEZONUNU 2 ŞAMPİYONLUKLA KAPATTI

İstanbul Yelken Kulübü ve TAYK Trofelerini IRC 1 sınıfında birinci olarak tamamlayan MSI Sailing Team / AG, 2018 yılında 2 trofede 2 şampiyonluk kazanan tek takım oldu.

MSI SAILING TEAM /AG, 2018 SEZONUNU 2 ŞAMPİYONLUKLA KAPATTI

İstanbul Yelken Kulübü ve TAYK Trofelerini IRC 1 sınıfında birinci olarak tamamlayan MSI Sailing Team / AG, 2018 yılında 2 trofede 2 şampiyonluk kazanan tek takım oldu.

12 Şubat 2019 Salı 14:26
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MSI SAILING TEAM /AG, 2018 SEZONUNU 2 ŞAMPİYONLUKLA KAPATTI

2016 yılından beri AG Sailing ile işbirliği içinde yarışan MSI Sailing Team /AG, 2018 yılında iki büyük trofeye damgasını vurdu. IRC 1 sınıfında yarışan MSI Sailing Team /AG, Türkiye yelken dünyasının önemli iki trofesi olan İYK (İstanbul Yelken Kulübü) ve TAYK (Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü) Trofelerini IRC 1 sınıfında şampiyon olarak tamamladı.

2018 yılı boyunca gerçekleşen İYK Trofesi 6 yarış ve 9 etaptan oluşurken TAYK Trofesi 12 yarış ve 24 etaptan oluştu.

IRC 1 sınıfında yarışan MSI Sailing Team /AG, toplamda 10 teknenin yarıştığı TAYK Trofesinde 6 etapta birinci, 11 etapta ikinci, 3 etapta üçüncü, 3 etapta dördüncü, 1 etapta ise beşinci oldu. Aynı takımİYK Trofesinde, IRC 1 sınıfında 4 etapta birinci, 3 etapta ikinci ve 2 etapta üçüncü olarak Trofede şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Ahmet Köroğlu ve Veli Murat Açıkalın liderliğinde yarışan MSI Sailing Team /AG, 25 kişilik bir ekip. Kadın ve erkeklerden oluşan takımın içinde MSI Türkiye Ülke Müdürü Cemil Zenginel de yer alıyor. Üç yıldır AG Sailing teknesiyle yarışlara katıldıklarını söyleyen Cemil Zenginel, “2016 yılında da İYK Trofesini birinci tamamlayıp kupayı almıştık. Bu kupa 1 yıl boyunca kazanan takımda kalıyor, sonra yeni sahibine devroluyor. 2017’de devrettiğimiz kupayı geri almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yelken sporunun gelişmesi için kurumların desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen AG Sailing kurucusu Barbaros Sarp, 3 yıldır MSI ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti ve henüz yelken takımı olmayan şirketlere çağrı yaparak “Yelken sporu tamamen bir ekip işidir. Şirketlerinde ekip ruhunu güçlendirmek isteyen yöneticilerin çalışanlarını yelken sporu ile tanıştırmalarını öneriyorum” dedi.

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