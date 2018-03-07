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MLP Care’den Güçlü Ciro ve Büyüme

MLP Care, tüm segmentlerde büyüme kaydederek 2017 yılında cirosunu yüzde 19 artırdı ve 2 milyar 576 milyon liraya ulaştırdı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yüzde 31 artışla 409 milyon lira oldu.

MLP Care’den Güçlü Ciro ve Büyüme

MLP Care, tüm segmentlerde büyüme kaydederek 2017 yılında cirosunu yüzde 19 artırdı ve 2 milyar 576 milyon liraya ulaştırdı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yüzde 31 artışla 409 milyon lira oldu.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:50
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MLP Care’den Güçlü Ciro ve Büyüme

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, “25’inci yılımızda 30 hastane ile Türkiye’nin yedi bölgesine sağlık hizmeti ulaştırıyoruz. Halka arzla güçlendirdiğ

Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kurumu olan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) 2017 yılı denetimden geçmiş bilançosunu açıkladı. Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Care’in 31 Aralık 2017 tarihli bilançosuna göre cirosu, büyüme stratejisi ile paralel olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 576 milyon liraya ulaştı. Kurumun faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak, 313 milyon liradan 409 milyon liraya yükseldi.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan hastanelerin satış ve kârlılığa katkısındaki artışla şirketin gelirleriyle paralel olarak FAVÖK marjlarında da önemli bir iyileşme sağlandı. Düzeltilmiş FAVÖK marjı 145 puan artarak, yüzde 14,4’ten yüzde 15,9’a yükseldi.

Şirketin net zararı 133 milyon lira olarak kaydedilirken, bunda döviz bazında borçlardan kaynaklanan kur farkı giderleri etkili oldu. Halka arzla birlikte gerçekleşen 600 milyon liralık sermaye artışı borçların azaltılmasında kullanılırken, sermaye artışı sonrası proforma bazda bir defaya mahsus halka arz giderleri de hariç bakıldığında net zarar yerine 47 milyon lira net kâr oluştu.

Sermaye artışı MLP Care’in bilançosunu güçlendirirken, net borç/2017 FAVÖK oranı proforma bazda 3,4 kattan 1,9 kata geriledi. 2018 yılında güçlü FAVÖK artışı ile net borç/FAVÖK oranının daha da gerilemesi bekleniyor.


2018’in ilk hastanesi Pendik’te açıldı
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon hastaya hizmet verdiklerini kaydeden MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, “Türkiye’nin yedi bölgesinde ve 17 farklı ilinde üç farklı konsept altında topladığımız 30 hastanemizde 2 binden fazla hekim ve 17 binden fazla çalışanımızla hastalarımıza en iyi hizmetini vermek için çalıştık. Geçtiğimiz yıl iki yeni hastaneyi daha hizmete aldık. Halka arzla birlikte güçlenen sermaye yapımızla bu yıl da yeni hastaneler açmaya devam edeceğiz. 2018’in ilk hastanesini ise Pendik’te hizmete açtık” dedi.

Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün hem gelen hasta sayısı hem de yapılan harcamalar bakımından istikrarlı büyüdüğüne işaret eden Usta, bu durumun özel sağlık kuruluşları için de ciddi bir potansiyele işaret ettiğini vurguladı. Usta, şöyle devam etti:

“İngiltere’den, İran’a, Almanya’dan Gürcistan’a, Bulgaristan’dan Libya’ya çok farklı coğrafyalardan hastalara hizmet veriyoruz. TÜİK verilerine göre, Türkiye’ye gelen sağlık turizmi hastalarının sayısı 2010 yılında 163 bin iken, 2016 yılı itibarıyla 377 bine ulaştı. Yine aynı dönemde, sağlık turizmi hastalarının Türkiye’de yaptıkları harcamaların toplam tutarı 433 milyon TL’den 715 milyon TL’ye çıktı. Sağlık turizminin büyümesini artırarak sürdüreceğini öngörüyoruz. Bunun nedeni, Türkiye’nin, OECD ülkelerinin standartlarındaki yüksek kaliteli hizmetleri, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha uygun fiyatlarla sunmasıdır. Türkiye özel sağlık hizmetleri sektörü, sunduğu cazip fiyatlı uzmanlığı, sağlık turizmi pazarında avantajlı bir konuma sahip oldu.”

Son Güncelleme: 07.03.2018 14:24
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