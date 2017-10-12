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Mitsubishi L200’den meydan okuyan fırsat

12 Ekim 2017 Perşembe 13:19
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Temsa Motorlu Araçlar, 9 Ekim’de başlayan kampanya kapsamında, Mitsubishi L200’leri cazip kredi koşullarıyla satışa sunuyor. Kampanyada, seçilen modele göre 65.000 TL’ye varan tutarda 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatları sunuluyor.

Mitsubishi L200'den meydan okuyan fırsat
Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi L200’ler için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. 9 Ekim’de başlayan kampanyada Mitsubishi L200’ler cazip kredi koşullarıyla müşterilerini bekliyor. Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanyada, seçilen modele göre 65.000 TL’ye varan tutarda 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatları sunuluyor.



Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.


Altı farklı donanım versiyonu bulunan Mitsubishi L200’ler, peşin alımda 98.838 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Üstelik Mitsubishi L200, 5yıl/100.000 km garanti avantajı sağlıyor.

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