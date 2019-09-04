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Minibüs ve dolmuşların yeni tarifeleri açıklandı

Geçtiğimiz hafta zammın açıklandığı minibüs ve dolmuş hatlarında, yeni ücret tarifesi de belli oldu.

Minibüs ve dolmuşların yeni tarifeleri açıklandı

Geçtiğimiz hafta zammın açıklandığı minibüs ve dolmuş hatlarında, yeni ücret tarifesi de belli oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
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Minibüs ve dolmuşların yeni tarifeleri açıklandı

Megakent İstanbul'da her gün milyonlarca insan; metro, otobüsün haricinde minibüs ve taksi dolmuş da kullanıyor.

Geçtiğimiz hafta İstanbul UKOME'de yapılan toplantıda, minibüs ve taksi dolmuş hatlarına da zam geldiği açıklanmıştı.

YENİ TARİFE

Minibüs ve taksi dolmuş kullananların merak ettiği "Kullandığım hat kaç para oldu?"sorusu bugün cevap buldu.

İBB'nin sitesinden hatların yeni ücret tarifesi açıklandı.

MİNİBÜSLER SIRADA

Minibüsçüler 70 lira ödeyip yeni tariflerini almak için sıraya girdiler.

Minibüs hatlarına ait yeni tarifelere ulaşmak için tıklayınız...

Son Güncelleme: 04.09.2019 16:31
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