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MHP LİDERİ BAHÇELİ OYUNU KULLANDI

16 Nisan 2017 Pazar 16:07
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MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir." dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ OYUNU KULLANDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullanmak üzere saat 12.23'te Anıttepe Ortaokuluna geldi.

Oy kullanacağı 1285 numaralı sandığın olduğu sınıfa giren Bahçeli, görevlilerle tokalaştı, nüfus cüzdanı ve seçmen kartı kontrolünün ardından oyunu kullandı. 

Devlet Bahçeli, okuldan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu belirterek "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O bakımdan herkesin katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması, milletimizin demokrasi kültürünün de bir gereği olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemleri
Polis ekiplerinin yanı sıra özel harekatçıların da hazır bulunduğu Anıttepe Ortaokulunda geniş güvenlik önlemi alınırken özel eğitimli köpekle bomba araması yapıldı.

Bazı polislerin yakalarına taktıkları kameralarla görüntülerin, canlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarıldığı öğrenildi.

Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı görevliler, Bahçeli'nin oy kullanacağı sınıfta KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) araması yaptı.

Bu arada bazı yabancı medya mensupları da okuldan yayın yaptı.

Anadolu Haber Ajansı
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