Merlin Entertainments’dan Yazın Son Kampanyası

Dünyaca ünlü yıldızlarla interaktif bir eğlence deneyimi sunan Madame Tussauds İstanbul, su altının gizemli dünyasını keşfe çıkaran SEA LIFE İstanbul ve yaratıcılığı LEGO@ parçalarıyla hem eğlenip hem öğreterekgeliştiren LEGOLAND® Discovery Centre, yeni başlayan eğitim-öğretim dönemini çok özel bir kampanya ile kutluyor. Merlin Entertainments, 3- 30 Eylül tarihleri arasında hem çocuk hem de yetişkin biletlerindeki geçerli olacak kampanya ile eğlence severleri farklı bir deneyime davet ediyor.

Merlin Entertainments, yeni eğitim-öğretim yılında, üç eğlence merkezini de deneyimlemek isteyen ziyaretçileri için 3-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyası hazırladı. Bünyesinde yer alan dünyanın birbirinden ünlü isimlerinin balmumundan yapılmış figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, Avrupa’nın en uzun okyanus tüneline sahip, 15 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapan SEA LIFE İstanbul ve birçok çocuğun ve yetişkinin koleksiyonuna sahip olduğu LEGO® parçalarının bulunduğu LEGOLAND® Discovery Centre’da geçerli olan ortak bilet kampanyası kapsamında çocuk biletleri 49 TL yerine 29 TL’den, yetişkin biletleri ise 62 TL yerine 39 TL’den ziyaretçilere sunuluyor.

Ziyaretçilerine interaktif ve eşsiz bir eğlence deneyimi sunan Madame Tussauds İstanbul’da dünyadan ve Türkiye’den en ünlü isimlerin balmumu figürleri yer alıyor. Aralarında Madonna, Michael Jackson, Bob Marley, Zeki Müren gibi efsanevi yıldızların, Arda Turan ve Messi gibi yıldız futbolcuların bulunduğu merkez, hayranı olduğunuz ünlüleri yakından görmenize olanak sunarken; figürlerle fotoğraf çektirmenizi; her biri için özenle yaratılan konseptlerin bir parçası olmanızı ve interaktif bir eğlence deneyimi yaşamanızı da sağlıyor.

2009 yılından bu yana Bayrampaşa Forum AVM içerisinde, 8 bin m²’lik alanda Avrupa’nın en kalabalık köpek balığı ve vatoz ailesi ile 15 binden fazla deniz canlısını barındıran SEA LIFE İstanbul, ziyaretçilerine İstanbul’un orta yerinde okyanusu keşfetme fırsatı sunuyor. Türkiye’nin ilk Bakanlık onaylı Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi, çocukların kendi balıklarını boyayıp ekranda yüzdürebilmelerini sağlayan Dijital Akvaryum, doğum günleri ve farklı etkinlikler için Doğum Günü Odası başta olmak üzere her alanında farklı eğlence imkanı sunan SEA LIFE İstanbul Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alıyor.

2015 yılında Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’nin içerisinde 3000 m²’lik bir alanda hizmet vermeye başlayan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen ebeveynlerin favori mekanları arasında yer alıyor. 2 milyon LEGO® parçası ile hayallere sınır koymayan LEGOLAND® Discovery Centre, yaratıcılığı ortaya çıkaran keyifli aktivite alanlarına sahip. Eğlence merkezinin içerisinde; galaksiler arası yolculuk imkanı sunan Space M alanı, 4 boyutlu sinema, LEGO® parçalarının yapım sırrının anlatıldığı LEGO® fabrika turu, atölye çalışmaları, temalı oyun alanları ve Aya Sofya, Boğaziçi Köprüsü, Galata Kulesi gibi yerel eserlerle birlikte Mısır Piramitleri, Big Ben, Eyfel Kulesi gibi tüm dünyadan önemli yapıların bir arada sergilendiği MINILAND bulunuyor.

Ortak bilet ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve bilet satın almak için www.biletix.com’u ya da SEA LIFE, Madame Tussauds ve LEGOLAND® Discovery Centre gişelerini ziyaret edebilirsiniz. Üstelik www.biletix.com adresinden biletini şimdi satın alanlar, 30 gün içinde kullanma şansını da yakalıyor.