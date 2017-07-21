Mercedes-Benz Türk’ten Kökez Uluslararası Nakliyat’a 20 adet Actros çekici

Mercedes-Benz’den ilk defa sıfır araç alımı yapan Kökez Uluslararası Nakliyat firmasının filosuna kattığı 20 adet Actros çekicilerin hepsi özel donanımlı. Bu özel donanım kapsamında araçlarda; “aks yükü ölçümü, alüminyum jant, ADR, buzdolabı, şasi yan etekleri, havalı korna ve retarder” bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Hasmer Otomotiv Genel Müdürü Serhat Bağcı, Hasmer Otomotiv Kamyon Satış Müdürü Burak Ödül misafirlerini ağırladılar. Kökez Uluslararası Nakliyat şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bakırcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Gökarslan ve Genel Müdürü Rıdvan Tepetaş katıldılar. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Hasmer Otomotiv tarafından gerçekleştirilen bu satış, Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler şirketi tarafından kredilendirildi ve araçların tamamına servis sözleşmesi yapıldı.

Kökez Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bakırcı, “Mercedes-Benz Türk ile ilk defa sıfır araç yatırımı yaptık. Uluslararası nakliye ve uzun yol yük taşımacılığında kullanacağımız Actros çekicilerin düşük emisyona, yakıt ekonomisi sağlayan dayanıklı motorlara sahip olması ve markanın güvenilir olması bizim için çok önemli bir unsur. Mercedes-Benz Türk’ün yaygın servis ağına sahip olması da bizim için bir diğer önemli bir etken. Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve Hasmer Otomotiv’e işbirlikleri için çok teşekkür ediyor, iş ortaklığımızın ilerleyen dönemlerde artarak devam etmesini temmeni ediyoruz. Ayrıca bu sene 50.yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü yürekten tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ise “Türkiye’deki 50.yılımızı kutladığımız bu önemli yılda kamyon satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önemli bir iş ortağımız olan Kökez Uluslararası Nakliyat firmasına 20 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LS çekici teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Yeni araçların Kökez Uluslararası Nakliyat’a hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Actros 1845 LS’in motoru hem daha ekonomik hem %20 daha uzun ömürlü

Actros 1845 LS çekicisinde Mercedes-Benz’in çevre dostu, ekonomik ve güçlü yeni motor serisinden OM 471 motoru kullanılıyor. 12,8 litre hacme sahip 6 silindirli bu motor, 450 HP (330 kW) güç ve 2.200 Nm tork üretiyor. Euro 5 ile karşılaştırıldığında daha düşük yakıt tüketimi sağlayan bu motor, %20 daha uzun ömür ve 410 kW’lik güçlü motor freni ile öne çıkıyor.

Mercedes-Benz Türk tarafından 2008 yılında piyasaya sunulan 2010 yılından itibaren Aksaray Fabrikası’nda üretilip hem yurt içinde kullanılan hem yurt dışına ihraç edilen Actros, 2016 yılında tamamen yenilendi. Yeni Euro 6 motoru ve bununla uyumlu aktarma organlarıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Actros; aynı zamanda konfor, güvenlik ve sürüş dinamiği alanlarında ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verecek özelliklere sahip. 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile yeni Actros ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor. Actros 1845 LS 4x2 çekici, geniş kabini, güçlü motoru ve ilave donanımlarıyla yolların vazgeçilmezi olmaya aday görünüyor.