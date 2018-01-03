Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak

Mercedes-Benz Türk, kuruluşunun 50. yılında bir ilke daha imza attı. Şirket, Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerinde otomobil satın almanın yanında ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetini sunmaya başladı.

Mercedes-Benz otomobil kullanıcılarının yaşamına esneklik ve hareketlilik katması amacıyla geliştirilen ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetinden, Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerine başvuran şahıs şirketi sahibi müşteriler ve KOBİ’ler yararlanabilecek.

Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerinde verilen hizmet sayesinde müşteriler, otomobil satın almanın maddi yüklerinden tasarruf etmiş olacak.

Müşterilerin döviz kuru değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi amacıyla 12 aylık dönemlerle otomobil kiralama imkânı tanınan ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmeti kapsamında, otomobillerin periyodik bakım işlemleri de kiralama bedeline dâhil ediliyor. Kaza veya arıza gibi durumlarda ise kiralanan otomobilin bir günden fazla süre yetkili serviste kalması gerektiğinde müşterilere, zaman kaybı yaşamalarını önlemek amacıyla bekletmeden ikame bir Mercedes-Benz otomobil tahsis ediliyor.

“Mercedes-Benz kullanmanın keyfini sunuyoruz”

Mercedes-Benz Türk’ün ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmeti ile otomobile erişimi kolaylaştırdığını belirten Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Satış Direktörü Boris Fitz, “Türkiye’de kuruluşumuzun 50. yılını kutlarken yepyeni bir Mercedes-Benz hizmetinin müjdesini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.



Satışlarımızdaki ve müşteri memnuniyetindeki yüksek performansımızı daha da ileriye taşımak amacıyla geliştirdiğimiz ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetimiz, yetkili bayilerimizde sunulan ürün ve hizmetlere ilave olarak, yepyeni ve cazibesi yüksek bir hizmet. Bu hizmetle hem mevcut sadık müşterilerimize hem de potansiyel yeni müşterilerimize Mercedes-Benz otomobillere erişimi kolaylaştıran yeni bir alternatif çözüm sunuyoruz“ dedi.

"Özkaynak ayırma ve kredi kullanma derdi olmayacak"

Mercedes-Benz Türk Filo Satış ve Kullanılmış Otomobil Grup Müdürü Tarık Selim ise, “Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerimizin güvencesiyle otomobil kiralayan müşterilerimizin, otomobil sahibi tüm müşterilerimiz gibi, tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor; onları da Mercedes-Benz Ailesi’nin birer üyesi olarak kabul ediyoruz.



‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetimizin sağladığı pek çok avantajın yanı sıra müşterilerimiz bu hizmetimizle otomobil alımı için özkaynak ayırmak veya kredi kullanmak zorunda kalmıyor. Finansman kaynaklarını kendi şirket faaliyetlerinde değerlendirebiliyor. Otomobillerimizin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik sigortası ve kaskosu kiralama hizmetimiz dâhilinde olduğu için müşterilerimize yalnızca Mercedes-Benz otomobillerini kullanmanın keyfi kalıyor” dedi.