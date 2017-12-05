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Mercedes-Benz Türk'ten Koşan Turizm'e 14 adet Sprinter teslimatı

Bu sene Türkiye’deki 50 yıllık başarılarla dolu hikâyesini kutlayan Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç satışlarına tüm hızıyla devam ediyor.Koşan Turizm,filosundaki araç sayısını artırırken tercihini her zaman olduğu gibi Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandı.

Mercedes-Benz Türk'ten Koşan Turizm'e 14 adet Sprinter teslimatı

Bu sene Türkiye’deki 50 yıllık başarılarla dolu hikâyesini kutlayan Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç satışlarına tüm hızıyla devam ediyor.Koşan Turizm,filosundaki araç sayısını artırırken tercihini her zaman olduğu gibi Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandı.

Umut
Umut
05 Aralık 2017 Salı 16:02
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Mercedes-Benz Türk'ten Koşan Turizm'e 14 adet Sprinter teslimatı

 Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye’de başarıdan başarıya koşan Mercedes-Benz Türk, 50.yılını kutladığı bu anlamlı senede hafif ticari araç satışlarına ara vermeden devam ediyor. 
 

İstanbul ve Tekirdağ bölgelerinde AVM taşımacılığı ve kent temizliği alanlarında faaliyet gösteren Koşan Turizm, tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandı. Ağustos 2017’de filosuna 11 adet Sprinter ekleyen şirket, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Florya tarafından gerçekleşen satışla birlikte 7 adet aracını takasa vererek filosuna 14 adet Sprinter daha ekledi. Bu satışla birlikte Koşan Turizm’in araç parkındaki Mercedes-Benz marka araç sayısı 52 adede yükseldi. 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 06.12.2017 19:54
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