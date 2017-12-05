Mercedes-Benz Türk'ten Koşan Turizm'e 14 adet Sprinter teslimatı

Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye’de başarıdan başarıya koşan Mercedes-Benz Türk, 50.yılını kutladığı bu anlamlı senede hafif ticari araç satışlarına ara vermeden devam ediyor.
Basın Bülteni
Bu sene Türkiye’deki 50 yıllık başarılarla dolu hikâyesini kutlayan Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç satışlarına tüm hızıyla devam ediyor.Koşan Turizm,filosundaki araç sayısını artırırken tercihini her zaman olduğu gibi Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandı.
Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye’de başarıdan başarıya koşan Mercedes-Benz Türk, 50.yılını kutladığı bu anlamlı senede hafif ticari araç satışlarına ara vermeden devam ediyor.
Basın Bülteni