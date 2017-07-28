banner181
Ana SayfaGÜNCEL

Mercedes-Benz Türk, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu

28 Temmuz 2017 Cuma 14:14
Bu haber 647 kez okundu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 16 yıldır işbirliği yapan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin de ev sahipliğinde düzenlenecek 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu.

Mercedes-Benz Türk, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın etkinlik sponsoru oldu
Bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin de ev sahiplerinden biri olduğu 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu. 2001 yılından beri Türk Milli Basketbol Takımları resmi sponsorluğunu sürdüren Mercedes-Benz Türk, Türk basketbolu için bu önemli organizasyonda Türk Basketbol Federasyonu TBF ile işbirliği yapıyor. Bu işbirliği kapsamında; otomobil, hafif ticari araç ve otobüsten oluşan 100 araçlık Mercedes-Benz filosu, organizasyonun hizmetine sunuldu.

Finaller İstanbul’da oynanacak

Tarihinde ilk kez 4 farklı ülke, Romanya, Finlandiya, İsrail ve Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak, bir grubun tüm maçları ve finalleri ise İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA ve katılımcıların kullanımı için Mercedes-Benz Türk tarafından 35 adet otomobil, 47 adet hafif ticari araç ve 18 otobüs tahsis edildi.



Mercedes-Benz Türk tüm takımlara şimdiden başarılar diliyor
2001 yılında başlatılan Türkiye Milli Basketbol Takımları sponsorluğunu gururla sürdüren Mercedes-Benz Türk, Milli Takımların resmi sponsoru olarak hem federasyona hem de A Basketbol Milli Takımına destek olmaktan onur duyduğunu açıkladı. Bu yıl 50. Yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk, başta Türkiye olmak üzere şampiyonaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.