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Mebuskent’te teslimler başladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:30
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Başkent’in yeni cazibe merkezi Çakırlar’da yapımı tamamlanan Mebuskent’te yer alan 10 bloktaki 602 daire ve 332 villada toplam 934 aile yaşayacak.

Mebuskent'te teslimler başladı
  Ankara’nın yeni gözde yerleşim yerlerinden Batıkent Çakırlar’da hayata geçirilen Mebuskent projesinde, konutların teslimi başladı.
Mebuskent’i yapan Aymor Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ayhan’ın verdiği bilgiye göre, projede konutların tüm iç işleri de tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Konut sahiplerine anahtarlarının teslim edilmeye başladığı proje, 332 villa ve 10 bloktaki 602 daire olmak üzere toplam 934 konuttan oluşuyor. Ankara’nın en prestijli konut projelerinden Mebuskent’te her kesimin ihtiyacını karşılayacak 2+1, 3+1, 4+1 daire ve tamamen bağımsız, bahçeli villalar yer alıyor. “Şehir içinde koca bir şehir” konseptiyle hayata geçirilen Mebuskent, toplam 4-5 bin kişilik bir nüfus barındıracak.

Güzel bir yaşam alanı ortaya çıktı

Kürşat Ayhan, ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılara ve bürokrasiden kaynaklanan aksamalara rağmen “tam gaz” çalışmaya devam ederek Mebuskent’i tamamladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bu yaz insanların dairelerine oturabilmesi için elimizden geleni yaptık ve çok güzel bir yaşam alanı ortaya çıktı. Artık son aşamadayız. İnsanlar evlerini telsim aldıklarında gönül rahatlığıyla oturabilecekler. Mekanik konuların üzerinde çok derinlemesine durduk. Kazanlar, ısıtma sistemleri ve elektrik sistemleri üst düzey, asansörler yurtdışı menşeli ve kaliteli. Yani insanların çok kullanacağı malzemelerde onlara problem yaşatmamaya gayret ettik. Örneğin bir kişi burada asansörle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa bunu çözmek çok büyük bir külfet ve zaman isteyen bir iştir. Aynı şekilde ısıtma sistemiyle ilgili bir problem olsa bunun çözümü imkansız olabilir. Sorun yaşanmasın diye tüm testler yapıldı, titizlikle çalışıldı.”

Yeni ve farklı bir yaşam konsepti

Batıkent Karacakaya bölgesinde gerçekleştirilen Mebuskent, Türkiye’nin en büyük yeşil alana sahip marka projesi. Mebuskent’in kurulduğu 388.000 metrekarelik alanın yüzde 87’sini yeşil alan ve sosyal yaşam alanları oluşturuyor. Başka deyişle Mebuskent’te beton alanların payı sadece yüzde 13 düzeyinde. Devam eden ağaçlandırma çalışmaları bittiğinde yerleşke içine toplam 23 bin ağaç olacak ve aile başına 25 ağaç düşecek.

Şehir merkezinin kuzeyinde kurulan projenin alanı, rakım olarak merkezden 110 metre daha yüksekte yer alıyor. Kente oksijenin girdiği bir lokasyonda yer alan Mebuskent, şehrin gürültü ve kirliliğinden uzakta, yeşile dokunarak, doğayla iç içe, bol oksijenli bir ortamda yaşama ve bol sportif faaliyet imkanının olduğu yeni bir yaşam konseptini hayata geçiriyor.

Yerleşke içi yolları ve çevre düzenlemesi tamamen bisikletli hayata göre tasarlanan Mebuskent, “Ankara’daki Küçük Kopenhag” olarak anılıyor. Mebuskent yerleşkesi içinde 5 bin metrekarelik alışveriş merkezi, spor kompleksi, sauna-Spa hizmeti, Türk hamamı, botanik parkı, 13.650 metrekarelik alanda golf sahası, yüzme havuzu, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava dinlenme alanları, otoparklar alıyor. Mebuskent, aynı zamanda Başkent’in yeni eğitim üssü olan bir lokasyonda yer alıyor.

Sakinlerine 7/24 kesintisiz güvenlik hizmeti verecek Mebuskent, lokasyondaki gelişmiş ulaşım imkânları sayesinde Ankara’yı bir uçtan diğer uca bağlayan güzergâhlara sadece 25 dakika mesafede.
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