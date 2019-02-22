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Mazot ve gübre destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Mazot ve gübre destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

22 Şubat 2019 Cuma 10:00
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Mazot ve gübre destek ödemeleri başlıyor

Pakdemirli, 2018 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçiye mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 lira, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 lira ödeneceğini belirterek, "Çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıla ait mazot ve gübre destek ödemelerine tüm ülke çapında çiftçilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacağını belirtti. Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize, bugün saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlanacak. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 1 Mart'ta, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak.

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