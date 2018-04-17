Marmaris’te ilk kez Gran Fondo rüzgarı esti 483 sporcu pedal çevirdi

Bisiklet sporu, sağlıklı yaşam ve temiz çevre konseptleriyle hayatımızda her geçen gün popülerleşmeye devam ediyor. Bisikleti, ulaşım aracı olmasının yanı sıra bir spor olarak yaşamlarının merkezine yerleştiren amatör sporcuların yarıştığı Gran Fondo, yoğun bir katılımla ilk kez 15 Nisan’da Marmaris’te düzenlendi. Atatürk Caddesi’nde başlayan yarış, aynı noktada son bularak sporculara sezonun başında zorlu ve keyifli bir deneyim sundu. Uzun ve kısa olarak iki farklı parkurdan oluşan yarış, yüzlerce amatör sporcuya sezon öncesi kendilerini test etme olanağı verirken, birçok sporcuya da profesyonel yarış tecrübesi kazandırdı.

Gran Fondo Marmaris’in zorlu geçen Uzun Parkur’unun kazananı 3 saat 2 dakikalık derece ile Gökhan Uzuntaş olurken, İsmail Çavuşoğlu yarışı ikinci ve Egemen Mercanlıoğlu ise üçüncü sırada bitirdi. 67 kilometreden oluşan Kısa Parkur’da ise Alper Köroğlu ilk sırayı alırken, Ozan Yavuz ikinci ve Sedat Keskin üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer aldı.

Peloton İstanbul kadınlarda birinci oldu

Gran Fondo Marmaris’e Peloton İstanbul’dan katılan Arzu Sağnak, Uzun Parkur Kadınlar’da genel klasman birincisi olurken Kısa Parkur Elit Kadınlar’da Gölkem Fidan üçüncülük elde etti. Ekibin Yemenli sporcusu Evvab Ghanem ise kendi klasmanı olan Uzun Parkur Gençler’de ilk sırayı aldı. Uzun ve yorucu bir yarışın ardından dereceye giren sporculara hediye çeki ile Marmaris Belediyesi tarafından ödüller verildi.

“Dünya arenasına açılmayı hedefliyoruz”

Birçok ilden sporcuya ev sahipliği yapan etkinliğe katılan İstanbul’un en büyük ve organize bisiklet kulübü Peloton İstanbul’un Kaptanı Tufan Sağnak “Hem takım arkadaşlarımı hem yarışa katılan diğer tüm sporcuları tebrik ediyorum. Gran Fondo Marmaris bizim için yorucu; fakat güzel geçen bir yarış oldu. Yarıştan farklı kategorilerde dört kürsü derecesi ile ayrılıyoruz. Ülkemizde düzenlenen bu tür yarışlar, yeni yetenekleri bisiklet sporuna kazandırmamıza yardımcı oluyor. Bizlerle bu şekilde tanışan ve dünya çapında başarı kazanmaya aday arkadaşlarımız var. Ayrıca Peloton İstanbul’a sponsor olarak bisiklet sporuna destek veren Cosentino’ya ve Canon’a da çok teşekkür ederiz. Bu tarz yarışlarda kazandığımız deneyimlerle uluslararası arenaya açılmayı hedefliyoruz” dedi.

