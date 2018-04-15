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Marketing Meetup başlıyor!

Bu yıl 5’incisi düzenlenen ve dünyanın ilk vatandaşlık alan insansı robotu Sophia’nın da konuk olacağı Marketing Meetup, Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Odak noktası ‘deneyim’ olan buluşmaya ulusal ve uluslararası pek çok önemli konuşmacı katılıyor.

Marketing Meetup başlıyor!

Bu yıl 5’incisi düzenlenen ve dünyanın ilk vatandaşlık alan insansı robotu Sophia’nın da konuk olacağı Marketing Meetup, Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Odak noktası ‘deneyim’ olan buluşmaya ulusal ve uluslararası pek çok önemli konuşmacı katılıyor.

15 Nisan 2018 Pazar 22:01
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Marketing Meetup başlıyor!

Türkiye’nin lider bütünleşik pazarlama iletişimi bloğu pazarlamasyon.com’un düzenlediği Marketing Meetup bir kez daha dijital dünya ile teknoloji ve pazarlama dünyasını bir araya getirecek. İş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanarak ilham veren yeni nesil buluşma, Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda 19 Nisan Perşembe Günü, Uniq İstanbul’da düzenlenecek.

Bu yıl ki odak noktası ‘deneyim’ olan Marketing Meetup’a ulusal ve uluslararası pek çok önemli konuşmacı konuk olacak. Konuşmacılar arasında; Kreatif Direktör Olcayto Cengiz, Kenan Ünsal, Emrah Karpuzcu, Hanzade Acar & Mehmet Acar,Migros Marcom & CRM Direktörü Kına Demirel, Sanatçı, Eğitmen Bager Akbay, Aret Vartanyan, Happen Kurucu ve CEO & Dailymotion Kurucu Ortağı Didier Rappaport, Dünyanın En İyi 10 Öğretmeni’nden biri seçilen Türk Nurten Akkuş, Muse İstanbul CEO’su Serdar Ekrem Şirin, Veri Bilimcisi Dr. Micheal Wu, Akademisyen, Yazar Erdem Aksakal, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Nazlı Kurşunoğlu ZER, Youtuber Aşkım İrem Aktulga, Unite.ad Genel Müdürü Arman Acar gibi isimler yer alacak.


Serdar Kuzuloğlu soracak, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üyesi Sophia ‘The Robot’ yanıtlayacak


İş dünyası için Türkiye’nin en değerli içeriklerini üretmeyi ve ekosistemi geliştirmeyi amaçlayan Marketing Meetup’ın son konuğu ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komite Üyesi ve dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia olacak. Yapay zeka teknolojisinin en üst seviyesini temsil eden Sophia gazeteci, yazar, TV Programcısı, Yeni Nesil Yaşam Uzmanı Serdar Kuzuloğlu ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ile aynı oturumda yer alacak. Bankacılığın dijital dönüşümü, dijital gelecek gibi konuların tartışılacağı konferansta, Sophia merak edilen sorulara yanıt verecek.

MarTech Awards ile en yaratıcı pazarlama projeleri ödüllendirilecek

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup kapsamında ilk kez bir ödül töreni de yer alacak. MarTech Awards ile teknolojiyi pazarlamaya en yaratıcı ve verimli şekilde uyarlayan markalar ödüllendirilecek. jüri değerlendirmesi sonucu 3 ana ve 13 alt kategoride derecelendirilmeye değer görülen projeler, Marketing Meetup kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

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