MARKA KENTİN MARKA ÜNİVERSİTESİ

Bölgenin İlk Golf Sahası Açıldı

Program, HKÜ tarafından yapılan bölgenin ilk golf sahasının açılışı ile başladı. Akademik yıl açılış töreni öncesinde HKÜ tarafından yapılan bölgenin ilk “Golf Kulübü”nün açılışı gerçekleştirildi. HKÜ Kampüsü içerisinde yer alan golf kulübünün açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapıldı. Golf kulübünün, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Bakan Çavuşoğlu, ilk topa vurdu.

Golf kulübünün açılışının ardından HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanında, fotoğraf sergisi ve geleceğin mimarları sergisinin açılışıyla program başladı. Açılış töreni; saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve açılış konuşmalarıyla devam etti.



“Marka Kentin Marka Üniversitesi”

Açılış konuşmasında HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; “Üniversiteler, bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığın yararına sunan ve bulunduğu bölgeyle bütünleşen kurumlardır. Üniversiteye hizmetin ülkeye hizmet olduğunun bilinci içerisinde, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşımla katma değer sağlayan projeler üretmeyi ve uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek çağdaş bir dünya üniversitesi oluşturmayı amaçlamaktayız” dedi.

Toplumun ve sanayinin problemlerine çözüm getiren, bilim ve teknoloji üreten, ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliklerinin kurulacağı sanayi kuruluşlarına yönelik AR-GE yapan bir anlayışı hedefliyoruz diyen Rektör Yılmaz: “2008 yılında kurulan HKÜ, 2010 yılında ilk öğrencisini almış ve 2015’in Haziran ayında ilk mezunlarını vermiştir. Üniversitemiz bugün 7 Fakülte ve 24 bölüm ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Birçok bölümümüz en yüksek puanla öğrenci alan bölümler arasında yer aldı. Bugüne kadar ve bundan sonra bize destek verecek olan tüm paydaşlarımız, “Marka Kentin Marka Üniversitesi Ödülünü” ve “Yılın Vakıf Üniversitesi” ödülünü sizlerin desteğiyle ve sizler için aldık. Size sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.



“2023 ve 2071 Vizyonuna Yakışır Bir Eğitim”

Üniversitelerin yalnız eğitim öğretim hizmeti veren değil, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üreten kurumlar olduğunu ifade eden HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu: “Üniversiteler ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmekte ve bilgiyi insanlığın yararına sunmaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kurulan ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitemiz öğrenci odaklı ve mesleki yeterlilik kazanmasına önem veren bir eğitim anlayışına sahiptir.

Her eğitim öğretim yılı başlangıcında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyor ve sizlerle onur duyuyoruz. Ayrıca, her geçen sene yükselen başarı grafiğimiz bizler için önemli bir gurur vesilesidir” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin öğrenci tercihlerine bakıldığında çok çeşitli bir profile sahip olduğunu dile getiren Cemal Kalyoncu: “Üniversitemiz, Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devletin 2023 ve 2071 vizyonuna yakışır bir şekilde bilim ve teknoloji üretmekte güçlü ideali olan ve bu alanda araştırmalar gerçekleştirme vizyonu olan bir üniversitedir. Özetle; üniversitemiz kurulduğu günden itibaren akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, milli birlik şuuruna sahip, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek ve geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesine katkı sağlamak amacındadır” dedi.



“Farklılıkları Anlayan ve Zenginlik Olarak Gören Bir Üniversite”

Akademik Yıl Açılış Töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Sizler esasen medeniyetlerin merkezi, renkli ve dinamik bir kentte okuyorsunuz. Ülkemizin yetiştirdiği en değerli girişimcilerinden rahmetli Hasan Kalyoncu adını taşıyan üniversitede, eğitim görüyorsunuz. Esasen Hasan Kalyoncu Üniversitesi dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri duyan, evrensel ve ahlaki değerlere bağlı, farklılıkları anlayan ve zenginlik olarak gören, insan haklarına saygılı ve eleştirel olarak düşünebilen, sorunlara bilinçli zihniyetle yaklaşan, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi vizyon ve ilke edinen Hasan Kalyoncu Üniversitesine bu anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemiz 2010 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamasına rağmen kısa süre içerisinde kendisini kanıtlamıştır. Bugün Türkiye’nin her yerinden ve Dünya’nın farklı yerlerinden öğrencileri vardır” dedi.



“Geleceğimizin için Önemli Beyinlerimizsiniz”

Üniversitelerin her şeyden önce sağlıklı bilgi üretme sürecini öğrettiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu: “Genç kardeşlerim, kendinizi iyi yetiştirin. Mutlaka bir yabancı dili mükemmel derecede öğrenin. Ülkemizi her alanda gururla temsil edin. Geleceğimizin için önemli beyinlerimizsiniz, inşallah ileride Türkiye’yi temsil edeceksiniz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu hediye takdim etti. 2017-2018 akademik yılı açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.





