Manisa'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.H.Ç. yönetimindeki 45 J 1268 plakalı minibüs, Manisa-Turgutlu karayolunun 6. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü H.H.Ç. ile aynı araçta bulunan Halit Göllü, Berna Boztaş, Barış Öner, Alev Yılmaz, Feyzullah Göktaş, Uğur Şahin, Halil Aksoy, Sinan Kurt, Cem Akpınar ve Halil Yüksel yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların bir fabrikanın işçileri olduğu ve sürücünün ise hastanede yapılan muayenesinde 0,62 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı