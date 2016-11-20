"MAHMUTBEY GİŞELERİ SERBEST GEÇİŞE AÇILDI"

Bakan Arslan, özel uçakla geldiği Kars Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum amirleri partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslan, İstanbul'daki Mahmutbey gişeleri ile ilgili Kars'tan bir müjde vermek istediğini söyledi.

Bakan Arslan, Mahmutbey gişelerinden serbest geçişin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle İstanbulluların çok merakla beklediği Mahmutbey gişelerinin serbest geçiş sistemine geçişi vardı, dün gece itibarıyla güney tarafını bugün öğle saatleri itibarıyla da kuzey tarafında serbest geçiş sistemine geçildi. Böylece Mahmutbey'deki gişeler kalkıyor. İstanbulluların trafik sıkıntısını en az yüzde 30 azaltacak bir sistemi başlatmış oluyoruz hayırlı olsun."

Arslan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Mahmutbey gişelerinin serbest geçiş sistemine geçişi vardı, dün gece itibarıyla güney tarafını bugün öğle saatleri itibarıyla da kuzey tarafında serbest geçiş sistemine geçildi." dedi.Anadolu Haber Ajansı