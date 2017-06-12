Macaristan’dan Türkiye çıkarması

Haber / Fadıl Başar



MÜSİAD Macaristan Temsilcisi ve DTİK Avrupa Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar Yaptığı açıklamada Türkiye’nin stratejik ortağı Macaristan 30 Haziran’da 3.’sü düzenlenecek olan, Yüksek Düzeyli Stratejik işbirliği Konseyi Toplantısına, Macaristan Başbakan Orban Viktor Başkanlığında 8 bakan ve 80 işadamı ile katılıyor. Türkiye’ye olan yakınlığı ve desteği ile Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olma yolunda. Bulunduğu konum, vergi avantajları ve işletme maliyetlerinin diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre düşük olan Macaristan’da son yıllarda yatırım yapmak için bir çok Türk İşadamı şirket kurmakta. En son olarak Koç Grubu da Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün de bizzat katıldığı tanıtımda, Ford Trucks’la Türkiye’de ürettiği, kamyon ve çekicilerle Macaristan pazarına adim attı.

Avrupa’ya Açılan Kapımız Olmalı

Kurumlar vergisi de 1 puan düşürülerek 2017 yılında %9 indirildi. İşletme maliyetlerinin de düşük olduğu Macaristan, konum itibariyle de lojistik bir merkez. Son iki yıl içerisinde Türk yatırımcısının Avrupa Birliğine giriş kapısı olma yolunda. 2007 yılında Macaristan’ın Avrupa Birliği ile sınırların ve gümrüklerin kalkmasıyla, Avrupa içinde hızlı bir ticaret ortamına kavuştu. Fakat ne yazık ki Türkiye-Macaristan ticaret hacmi, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği yıllık 5 milyar dolarlık rakama 2016 yılında ulaşmadı. Gerçekleşecek olan 3. YDSK Toplantısı da iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için yüksek değerli iş bağlantıların yapılmasında önemli bir fırsattır

Macaristan’a Turizm Ateşesi

Son üç yılda turizme baktığımızda, 2015 yılında Türkiye’yi 140 bin Macar Turist ziyaret etmiştir. 2016 yılında ise çok büyük düşüş yaşayarak 64 bin seviyelerine kadar düşen Macar Turist sayısı, 2017 yılının sonunda 100 bin’in üzerine çıkacakmış gibi gözüküyor. Avusturya’dan turizm ataşesi kadrosundan bir kişi Macaristan’a kaydırdı. DTİK Avrupa Konseyi çalımalar çerçevesinde yazılı istekte de bulunduğum, turizm ateşe si ne kavuşacak olan Macaristan icin Türkiye’nin tekrar yaz tatillerinde ilk tercih edilen ülkelerden olmasını umuyorum.



Ekonomi Bakanımız dan Mesaj

24. MÜSIAD Genel Kurulunda, görüştüğümde Sayın Ekonomi Bakanımız da Türkiye’ye yakınlığından dolayı Macaristan’la olan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu çerçevede, 30 Haziran da gerçekleşecek olan YDSK Toplantısı ile Türk-Macar iş formunun önemi daha da artıyor.

DTİK ve MÜSIAD’tan Macaristan’a Yatırım Çağrısı

DTİK Avrupa Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSIAD Macaristan Temsilcisi olarak iki ülkenin ticaret hacminin artması için her türlü gayretli çalışmayı göstermekteyiz. Bu kapsamda en son Avrupa Birliği Bakanlığı, Proje Başkanı Bülent Özcan Bey’e de “ Avrupa Birliği’nde Şirketin Olsun – Macaristan “ adı altında bir çalışma sunduk. DTİK ile olan çalışmalarımızda Turizm Ateşesi talebimiz karşılanmış, bir Türk Bankasının Şubesinin açılması isteğimiz de Sayın Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin tarafından olumlu görülmüştür. Tüm bu çabalarımızda , Sayın Büyükelçimiz Şakir Fakili ve Ticaret Müşavirimiz Dr. Faruk Cömert’in özverili muavenetlerini görmekteyiz. Biz de DTIK ve MÜSIAD Macaristan olarak Macaristan’a gelecek olan Türk yatırımcısının ve iş adamının her zaman yanındayız.