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Maaşını kombine bilete yatırdı

29 Haziran 2017 Perşembe 16:52
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Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bartınspor'un açık artırmayla satışa çıkardığı "74" numaralı kombineyi asgari maaşı kadar ücret ödeyerek satın alan lokanta çalışanına, bileti törenle teslim edildi

Maaşını kombine bilete yatırdı
BARTIN (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bartınspor'da kulüp yönetimi tarafından açık artırmayla satışa çıkarılan "74" numaralı kombineyi satın alan taraftara, bileti teslim edildi.

Kentteki bir kafede düzenlenen teslim töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Bulut, asgari ücretle lokantada garson olarak çalışan Volkan Özköse'nin örnek fedakarlık yaparak maaşına yakın bir parayla kombinesini aldığını söyledi.

Yönetim olarak Özköse'ye teşekkür için bir araya geldiklerini ifade eden Bulut, "Bin 300 lira vererek biletin sahibi olan kardeşimize ilimizin plakası olan 74 numaralı kombine kartı ile çeşitli hediyelerimizi takdim ettik. Volkan kardeşimiz, bu davranışıyla tüm Bartınspor taraftarlarının elini taşın altına koyması gerektiğini gösterdi. Bu inşallah örnek alınır." diye konuştu.

Volkan Özköse de sosyal medya üzerinden gördüğü kampanyaya dahil olmak istediğini ve bu biletin kendisine nasip olduğunu dile getirdi.

Özköse, "Bartınspor'u çocuklarımıza, ailelerimize sevdireceğiz. Biz herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Ayrıca tüm esnaf büyüklerimizin, kardeşlerimizin de kulübe destek vermesini istiyorum." dedi.

Başkan Bulut, daha sonra biletini teslim ettiği Özköse'ye kaşkol, forma ve saat hediye etti. 


Anadolu Haber Ajansı
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