Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu

Lufthansa Cargo olarak hava kargo taşımacılığında yatırım, filo ve pazar payı anlamında ulaştığınız büyüklüğü açıklar mısınız?

Lufthansa Cargo, dünyanın önde hava kargo taşıyıcıların arasında yer alıyor. Lufthansa Group bünyesinde lojistik alanında uzmanlaşmış Avrupa’nın lider kargo havayoludur. Lufthansa Cargo’nun filosu 5 adet her biri 103 ton kapasiteli Boeing 777F ve her biri 94 ton kapasiteli 12 adet MD-11F kargo uçaklarından oluşmaktadır. DHL Express ile hissedarı olduğumuz Aerologic firmasına ait 8 adet Boeing 777F kargo uçaklarıyla global hava kargo pazarındaki kapasite sunumumuzu arttırıyoruz. Kendi kargo uçağı kapasitemize, Lufthansa, Avusturya, Eurowings ve SunExpress Havayollarının uzun ve kısa menzilli uçuşlarındaki kargo kapasiteleri ile gücümüze güç katıyoruz. Ayrıca HUB olarak adlandırdığımız elleçleme merkezlerimiz Frankfurt, Münih ve Viyana’ya Avrupa’nın 110 varış noktasından haftada 1500 adet tarifeli kamyonlarımızla servis sunuyoruz. 1 Eylül 2018’den itibaren resmi olarak SN Brussels’ın kargo kapasitesini devralacağız. Resmi rakamlara göre, Lufthansa Cargo’nun 2017 senesi için 2,5 Milyar EUR gelir açıklanmıştır, yani 2016 senesine göre gelirini %21 oranında arttırmayı başarmıştır. Toplamda 1,6 milyon ton yük ve posta taşıyarak ve sektör liderliğimizi sürdürerek, en azından globaldeki hava kargo pazarının büyüme oranlarını hedefliyoruz.

Hava kargo taşımacılığında hangi yatırımlarla ön planda yer alıyorsunuz? Lufthansa Cargo olarak hava kargo taşımacılığında 2018 yılına yönelik hedeflerinizi ve yatırım planlarınızı paylaşır mısınız?

Lider pozisyonumuzu korumak, hatta daha da ileri taşımak için en önemli yatırımlarımız,

global ortaklıklar (mevcut ortaklıklarımız ANA, Cathay Pacific Cargo ve United Cargo) ve sektörün kaçınılmazı olan dijitalizasyon ve otomasyon ile ilgili girişimlerimizdir.

Özellikle 2018 senesi için hedeflerimiz,

• filomuzu genişleterek, kapasitemizi arttırmak. Bu hedefimize 2019 senesinin ilk aylarında 2 adet yeni B777 kargo uçağımızı teslim alarak ulaşmış olacağız.

• e-freight’in ve onun öncüsü olan e-AWB’nin artması için geliştirdiğimiz stratejiler, ve müşterilerimize yönelik dijital hizmetler ve platformlar

• kargo merkezimiz, ve aynı zamanda da dünyanın en önemli çevrim merkezi olan Frankfurt’ta alt yapının modernleştirme ve büyütme çalışmaları

Lojistik ağınız hangi ülkeleri kapsıyor, hangi güzergahları kullanıyorsunuz? Hava kargo taşımacılığında daha çok hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Müşterilerimize yaklaşık 100 ülkede ve 300 varış noktasına kapasite sunuyoruz. Elleçleme merkezlerimiz olan Frankfurt, Münih ve Viyana’ya Avrupa’nın 110 varış noktasından haftada 1500 adet tarifeli kamyonlarımızla hizmet veriyoruz.

Lufthansa Cargo’nun başlıca odak noktası havalimanından havalimanına kargo taşımacılığı yapmaktır,

canlı hayvandan değerli kargoya kadar, değişik ürün seçeneklerimiz ile faaliyet göstermekteyiz.

Ürün portföyümüz Standart ve Express olarak adlandırdığımız hız odaklı ve uzmanlık gerektiren servis ve ürünleri kapsar. Bunlardan bazıları canlı hayvan, değerli kargo, tehlikeli madde ve giderek artmakta olan ısı ayarlı kargolardır. Hız faktörü hava taşımacılığında her zaman etkendir, ancak daha büyük ölçüde önem kazandığı kargolar için Courier.Solutions ve Emergency.Solutions servislerimiz mevcuttur. Tüm ürünlerimizi geliştirirken ve revize ederken, öncelikle müşteri memnuniyetinin artmasını ve de gelişmekte olan sanayilerin/sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamasını hedefleriz. Özellikle hassas ve özellikli kargoların taşımacılığı için geliştirilen ürünlerimizin sunumu ve verimliliğini arttırmak için gerekli olan altyapı ve tesisler bütün HUB’larımızda geliştirilmiş, özellikle Frankfurt Animal Lounge ve kapasitesi iki kat arttırılmış, modernleştirilmiş Frankfurt ve Münih`deki Lufthansa Cargo Cool Center’larını bunlara örnek olarak gösterebiliriz.

Hava kargo taşımacılığında hangi kriterlere önem veriyorsunuz? Lufthansa Cargo’yu sektördeki diğer firmalardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Karlı operasyonlarla verimlilik, rekabetçilik, ulaşılabilirlik, dijitalleşmeyi ön planda tutmak, yeni havayolları birliktelikleri ile destinasyon paletini arttırmak, kaliteye önem vermek ve bunların sonucunda hava kargo müşterilerinin birinci tercihi olmak olarak sıralayabiliriz.

Türkiye’de hava kargo taşımacılığına baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye’de hava kargo taşımacılığının ulaştığı büyüklük hangi boyutta?

Gerek coğrafi avantajı, yani Asya ve Avrupa’yı birleştiren önemli bir transit noktası olmasından, gerek hala büyüme gösteren ülke ekonomisi bakımından, ve havacılığın genel olarak popüler ve ticari önemi artan bir sektör olması sebebiyle, Türk hava kargo sektörü de oldukça ivme kazanmaktadır.

Türkiye’nin global hava kargo pazarından daha fazla pay alabilmesi için, en önemli rolü oynayan faktörler havalimanlarının kapasiteleri, alt yapıları ve yönetimi ile birlikte tam rekabet ortamının sağlanmasıdır. Uygun ortamın ve alt yapının sağlanması durumunda Türkiye’nin önemli bir elleçleme merkezi(HUB) olmaması için bir engel yoktur. Bu sebeple 3üncü havalimanının açılması sektörün gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.