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Lojistik devi konkordato'ya gitti

İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davada Taha Kargo’nun yanı sıra Emin ve Şebnem Taha için de konkordato talebinde bulunuldu. Mahkeme 14 Aralık itibari ile 3 aylık geçici mühlet verdi. 20 yıl kadar önce temeli atılan Taha Kargo, Fortune Türkiye 500 listesine 220’inci sırada yer alıyordu.

Lojistik devi konkordato'ya gitti

İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davada Taha Kargo’nun yanı sıra Emin ve Şebnem Taha için de konkordato talebinde bulunuldu. Mahkeme 14 Aralık itibari ile 3 aylık geçici mühlet verdi. 20 yıl kadar önce temeli atılan Taha Kargo, Fortune Türkiye 500 listesine 220’inci sırada yer alıyordu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:19
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Lojistik devi konkordato'ya gitti

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ

Yine 2017 yılında TİM verilerine göre ihracat sıralamasında 70.sırada bulunan Taha Kargo, Türkiye Tekstil ve Hazır giyim sektöründe yük taşımacılığı ihracatında 2.sırada yer alıyordu. 2017 yılında TİM verilerine göre Türkiye ihracatında Lojistik Sektöründe 14.sırada bulunuyordu.

TÜRKİYE’DE 20, IRAK’TA 40 ŞUBE

2014 itibarı ile Türkiye'de 20,Irak'ta 40 şubesi bulunan Taha Lojistik, dış ticaret aracılığı, gümrük işlemleri, mal teslimi-ödeme garantörlüğü, bürokratik işlemler, firma-pazar araştırmaları ve kefalet gibi birçok konuda hizmet veriyor.

Son Güncelleme: 22.12.2018 22:58
Anahtar Kelimeler:
Taha KargoLojistikKonkordato
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