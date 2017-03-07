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Lisanslı Depo Kapasitesi Yüzde 100 Artacak

07 Mart 2017 Salı 16:04
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Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen ‘PeriLog Konferansı’nın ana temasını oluşturan yaş sebze ve meyvenin tarladan pazara ulaşımında yaşanan ve yüzde 30’ları aşan fire oranı, hükümeti harekete geçirdi.

Lisanslı Depo Kapasitesi Yüzde 100 Artacak
Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin kongresinde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 2017’de lisanslı depo kapasitesinin yüzde 100 oranında artacağını söyledi.  ‘Sayın Bakan fire oranı yüzde 10 düşerse ekonomi 15 milyar kazanır dedi. İç pazarda sağlanacak bu başarıya ek olarak ihracat pazarlarında da önemli kazançlar sağlanacaktır.’ diyen Fuarlar Müdürü Altınay Bekar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sefer başına 8 bin 300 doları aşan ve toplam bir milyar 978 milyon 200 bin dolar yaş sebze ve meyve ihracatı yapmışız. Yine 3 milyon 569 bin 500 tonu aşan 2016 yılı toplam ihracatı için taşımacılarımız 237 bin 969 sefer gerçekleştirmiş. Konjonktüre bağlı olarak bir yıl öncesine göre miktarı yüzde 8 artarken tutarı yüzde 5 düşen ihracatın kilosu 0,55 dolar olurken tonajda yüzde 47, değerde ise yüzde 44’ünü narenciye oluşturmuş bulunuyor. 
Türkiye’yi sebze ve meyve üretimiyle doyuran 17 ilimizi teşvik kapsamına alan uygulama ile yaş sebze ve meyvenin tüm lojistik süreçlerinde iyileşme yaşanacaktır. 250 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki tesis ve teçhizat yatırımına yüzde 75 oranında teşvik uygulanacak olması, bu konuya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz PeriLog Konferansının da ne denli isabetli ve yararlı olduğunu göstermektedir. 
logitrans katılımcıları; teşvik kapsamına alındığı en yetkili ağızlardan dile getirilen soğutma üniteleri, soğuk hava depoları, temizleme, ayıklama, paketleme üniteleri ve bunların ekipmanlarının yanısıra lojistik süreçlerin taşıma araçları dahil tüm gelişmelerini sergileme şansına sahip olacak.”
‘logitrans her yanıyla özel bir fuardır’ diyen Altınay Bekar sözlerini “Fuar kapsamındaki etkinliklerin en önemlilerinden biri PeriLog konferansımız olup, yaş sebze ve meyve lojistiğinde dünya trendleri bu konferansta dile getirilmektedir. Tüm logitrans katılımcıları ve ziyaretçileri bu alandaki makine ve teçhizatın yanısıra dünyadaki yeni uygulamaları fuar ve konferanslarımız sayesinde öğrenmektedir.” diyerek tamamladı.  

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