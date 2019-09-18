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Kumport sıfır atık projesiyle karbon ayak izini azaltacak

Türkiye’nin en büyük üç konteyner limanı arasında yer alan Kumport, sıfır atık projesini hayata geçiren ilk liman oldu. Çevresel sürdürülebilirlik alanında, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, karbon ayak izini azaltmak için çalışmalara başladı.

Kumport sıfır atık projesiyle karbon ayak izini azaltacak

Türkiye’nin en büyük üç konteyner limanı arasında yer alan Kumport, sıfır atık projesini hayata geçiren ilk liman oldu. Çevresel sürdürülebilirlik alanında, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, karbon ayak izini azaltmak için çalışmalara başladı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:13
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Kumport sıfır atık projesiyle karbon ayak izini azaltacak

Çevreye ve insana verdiği değer sayesinde, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda hareket eden Kumport, geçtiğimiz ay sıfır atık projesini hayata geçirdi. Atık yönetimi sistemiyle birlikte geri dönüşüm verimliliğini benimseyen bir yaklaşıma sahip olan Kumport, karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Kompost tesisini hayata geçiren ilk liman

Sıfır atık projesini hayata geçiren ilk liman işletmesi olma özelliğine sahip oldukları belirten Kumport CEO’su Özgür Soy, “Atık yönetimi sisteminde geri dönüşüm verimliliği, emniyetli çözümler ve atık azaltımı gibi konuları yakından takip ediyoruz. Buradan yola çıkarak 30 Temmuz 2019 tarihinde bir Kompost tesisi açtık. 50 kilogramlık bir atığı 5 kilograma kadar düşürüyoruz. Günde ortalama 400 ila 500 kilogram kompost üretebiliyoruz. Bu sayede taşıma ve depolama kaynaklı karbon ayak izimizi de düşürüyoruz. Ayrıca bu tesiste, atıkların kaynağının azaltılması, ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması süreçlerinin son noktası olan organik (biyobozunur) atıkların komposta dönüştürülmesi işlemlerini gerçekleştireceğiz. Tesisimizde atık yönetimi ve teknoloji odaklı yatırımlarımız sayesinde, çevre kirliliğinin yanı sıra enerji tüketimini de minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir atık yönetimi sistemi üzerinden denizlerin temizliği konusunda da çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz” dedi.

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