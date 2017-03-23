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Konya'da 5 milyon fidan toprakla buluşacak

23 Mart 2017 Perşembe 14:44
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- Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında, bu yıl Konya ve ilçelerinde 5 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor

Konya'da 5 milyon fidan toprakla buluşacak
 KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında, bu yıl Konya ve ilçelerinde 5 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, merkez Selçuklu ilçesindeki Sızma Mahallesi'nde, "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen fidan dikim töreninde, Türkiye'nin güzelleşmesi ve orman varlığının devam ettirilebilmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 130 yıl önce Konya'nın dağlarının "balta girmemiş orman" gibi olduğunu ifade eden Akyürek, orman varlığının Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, yaşanan yoksulluklar nedeniyle ve ülkenin mücadele ettiği sıkıntılarla zaman içinde azaldığını belirtti.

- "Konya'da 16 milyon metrekare alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdik"

Tahir Akyürek, bölgeyi cennet gibi yapmak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'yi yeniden orman ülkesi haline getirmeye çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz de belediyeler olarak bu çabalara şehrimiz düzeyinde ciddi katkılarda bulunuyoruz. Belediye Başkanlığı sorumlululuğunu üstlendiğimiz günden bu yana Konya'da 16 milyon metrekare alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, Orman Bölge Müdürlüğü ile 2014 yılında protokol imzaladıklarını, bu kapsamda bu yıl Konya ve ilçelerinde 5 milyon, 2023 yılına kadar da 80 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.

Protokolün imzalanmasına kadar 13 milyon fidan diktiklerini anlatan Tahir Akyürek, şunları kaydetti:

"Kişi başına düşen şehir merkezindeki bakılabilir yeşil alan miktarını 7 metrekareden 40 metrekareye çıkarmayı başardık. Konya'yı yeşil içinde Konya yapmak için çalışıyoruz. Bu noktada halkımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Eskisi gibi artık derin budama yapılmıyor. Ağaç katliamına artık hep birlikte dur demiş olduk."

Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey ise Türkiye'de kişi başına düşen orman alanının 2 bin 800 metrekare olduğunu bildirdi.

Konya'da ise bu rakamın 2 bin 300 metrekare olduğunu anlatan Karacabey, "Ancak bu yeterli değildir. Bugün de bunun için buradayız. Dikilen fidanları tamamen kendi fidanlıklarımızda üretiyoruz. Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 256 bin fidanı da vatandaşlarımıza dağıttık. 2017 yılında da 5 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Konya Valisi Yakup Canbolat, Akyürek ve Karacabey fidan dikti. Törene katılan çok sayıda öğrenci de öğretmenlerinin yardımıyla fidanları toprakla buluşturdu.


Anadolu Haber Ajansı
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