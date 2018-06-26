KONUT ALMAK İÇİN EN AVANTAJLI DÖNEM

Seçim öncesi belirsizliklere rağmen 2018 yılının ilk çeyreğinde inşaat sektörünün 2017’ye göre daha hareketli geçtiğini söyleyen Çukurova Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Son, büyümenin ve yatırımların hız kesmeden devam etmesinin ekonomik ve siyasi istikrarla mümkün olabileceğinin altını çizdi. Konuta yatırım için çok avantajlı bir döneme girildiğinin altını çizen Son, seçim sonrası inşaat sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Seçim öncesi dönemde beklemede ve kararsız kalan tüketicilerin harekete geçmesiyle birlikte talep artışı yaşanacağının ve çok yüksek oranda konut stoğunun hızla tükeneceğinin altını çizen Tamer Son, konut almak isteyen tüketicilere cazip fiyatları kaçırmamaları için hızlı karar vermelerini tavsiye etti. Mevcut konjonktür içinde en istikrarlı ve güvenilir yatırım aracının gayrimenkul olduğunu ifade eden Tamer Son, fiyat avantajı açısından özellikle hemen teslim markalı projelerden konut almak için doğru bir dönem olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti;

“Dövizde yaşanan yükselişin de etkisiyle demir, beton, akaryakıt gibi inşaat girdi maliyetleri hızla artıyor. Bizler gayrimenkul firmaları olarak çarkların dönmesi için büyük bir fedakarlık yaparak artan maliyetleri konut fiyatlarına yansıtmadık. Ancak stoklar tükendiğinde konut fiyatları kaçınılmaz olarak yükselecek. Döviz ve inşaat maliyetlerinde devam eden artışın etkisiyle yeni yapılacak konutlarla birlikte 2018 yılının üçüncü çeyreğinde hızlı fiyat artışları yaşanması bekleniyor. Bu nedenle gayrimenkule yatırım yapmanın şimdi tam zamanı. Fiyat artışı yaşanmadan önce konut alanlar kısa vadede yüksek oranda kar edebilir. Bu noktada önemli olan; doğru lokasyonda, ihtiyaçlara en uygun cevabı veren, prim potansiyeli yüksek konutu bulabilmek. Bunun için de en sağlıklı yol, detaylı bir araştırma ile lokasyonu belirledikten sonra ‘güvenli liman’ olan markalı konut projeleri arasından tercih yapmak.”