KONUKOĞLU-KIRAL ORTAKLIĞI, KONUT KAVRAMINI DEĞİŞTİRECEK

Barınmanın en temel ihtiyaç olduğu noktasından yola çıkan Asce & Kıral Yapı, evleri, konutları ve iş yerlerini, çağdaş insanın hayatına değer ve tarz katacak mekânlar haline getirerek beklentilerin ötesine geçmeyi hedefliyor. Asce & Kıral Yapı bu hedef doğrultusunda modern, çevreci, akıllı, sağlıklı, güvenli, ekonomik, sessiz, yazın serin kışın sıcak ve ulaşımı kolay yerleşim birimleri üretip donatacak.

İLK İKİ PROJE BAĞDAT CADDESİ’NDE

Asce & Kıral Yapı büyük bir titizlik ve özenle hazırladığı Büyük Konak Residence ve Köknar Apartmanı projelerine İstanbul’un gözde ilçesi Kadıköy’de başlayarak sektöre merhaba dedi. Şirket, vaatlerini gerçeğe dönüştüreceği iki projeyi de bir sonraki kuşak projelerin atası olarak ele alıyor.

Büyük Konak Residence da Köknar Apartmanı da Bağdat Caddesi, Kalamış, Fenerbahçe Stadı, Cemil Topuzlu Caddesi, Wyndham Otel, Kadıköy, Moda, D100 Karayolu, Söğütlüçeşme tren istasyonu, Metrobüs durağı, Göztepe Parkı, Bostancı sahili gibi noktalara yakınlığıyla son derece merkezi bir lokasyonda yer alıyor.

A ve B Blok olmak üzere iki bloktan oluşan Büyük Konak Residence’ın A Blok’unda 5 adet 4+1 ara kat dubleks ve 4 adet 2+1 daire var. B Blok’ta ise 9 adet 3+1 ve bir adet 5+1 çatı dubleksi olmak üzere toplam 19 daire satışa sunulmuş bulunuyor. Projenin tamamına bakıldığında A Blok 21 kat, toplam 57 diğer daire içeriyor. B Blok ise 10 kat, 10 daire. Daireler ferah, en küçüğü brüt 100 metrekare, en büyüğü ise brüt 300 metrekare alana sahip. Satıştaki A Blok daireleri Bağdat Caddesi ve Havuz yönündeyken B Blok daireler deniz ve havuz yönüne bakıyor.

Köknar Apartmanı’nda biri ticari alan ve 20’si konut olmak üzere toplamda 28 bağımsız bölüm var ve şu anda ticari alanlardan biri ile 6 daire satışta…

DONANIMDA YÜKSEK KALİTE

Yüksek kalitede bir yaşam anlayışı ve tarz yansıtan her iki proje de ülkemizin ve dünyanın en iyi markaları tarafından donatılıyor. Binalar Kale Sinterflex ve alüminyum kompozit cephe kaplamasıyla kaplanırken, Rehau marka pencerelerde Isıcam Konfor çift cam ve elektrikli panjurlar kullanıldı. Fatih Kıral Mobilya tarafından birinci sınıf malzeme ve işçilikle yapılan mutfaklardaki ankastrelerde Bosch tercih edildi. Evye ve spiralli armatürler Franke, çöp öğütücüsü Teka, kuartz esaslı tezgâh ve duvar panelleri ise Belenco marka.

Dolaplarında Fatih Kıral Mobilya ve Vitra markalarının kullanıldığı banyo ve tuvaletlerde porselen ve seramikler Seranit ve Vitra, anti-bakteriyel ve sıfır noktasında sifonlu aquanit porselen duş tekneleri Serra, duşakabinler Kabinet, boyalı-boyasız camlar ise Sequrit marka. Çamaşır ve kurutma makinelerinin kapaklı dolap içinde çözümlendiği banyolarda LED aydınlatma kullanılıyor. Armatürler Artema ve vitrifiyeler Vitra marka.

HEM ŞIK HEM AKILLI

Salon ve ebeveyn yatak odalarında Daikin marka klima mevcut. Dairelerin ortak alanları doğal taş döşeli; B Blok’taki 10 katlı dairelerin ise banyoları dışında hol, antre ve mutfaklarına da doğal taş uygulanıyor.

Büyük Konak Residence B Blok’taki daireler “akıllı ev” olarak tasarlandı. Klima sistemi dışarıdan cep telefonu ile idare edilebiliyor; güvenlik, su baskını vb. uyarılar da yine cep telefonuna geliyor. Bütün site özel güvenlik ve kapalı devre kamera sistemiyle kontrol ediliyor. Tüm bloklarda Otis marka beş adet asansör, her mahalde duman dedektörleri ve Sprinkler yangın söndürme sistemi bulunuyor. Yine her iki blokta da kesintisiz enerji sağlayacak jeneratörler mevcut.

Büyük Konak Residence sakinleri 96 metrekarelik açık yüzme havuzu ve güneşlenme terası ile havuz barından sınırsız yararlanabiliyor. Çocuklar için oyun alanı da sert ve yumuşak peyzajlı bahçe projeye ayrı bir güzellik katıyor. Projenin 125 araçlık bir otoparkı da bulunuyor.

Ülkemizin en güçlü iş adamlarından Abdülkadir Konukoğlu ile Fatih Kıral ortaklığıyla kurulan Asce & Kıral Yapı konut sektörüne ilk adımını attı. Gaziantep’te gerçekleştirdiği projelerle şehrin bugünkü modern görünümüne kavuşmasında büyük katkıları bulunan Asce İnşaat ile ürettiği ve ithal ettiği mobilyalarla mekânlara gerçek kaliteyi sunan Fatih Kıral Mobilya, Asce & Kıral Yapı ile hayallere konu olan konutlar inşa etmeyi ve bu konutları hayalleri süsleyecek yaşam alanlarına dönüştürmeyi vaat ediyor.Basın Bülteni