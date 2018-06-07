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Konteyner taşımacılığında dünyadan 6 kat hızlı büyüdük

Türkiye’nin büyümesindeki engellerden biri olarak görülen liman kapasiteleri, son 5 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla gelişen Türk limancılık sektörü, dünya deniz ticaretinde büyümeye devam ediyor. 2017 yılını konteyner taşımacılığında 10 milyon TEU rakamını aşarak kapatan Türk limanları, 2018 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 2,5 milyon TEU konteyner elleçleyerek yüzde 18’lik büyüme başarısı gösterdi. Konteyner taşımacılığında dünyada beklenen büyümenin yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında beklendiğini belirten Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dölen, özellikle transit yük taşımacılığında büyük gelişme kaydedildiğini aktardı.

Konteyner taşımacılığında dünyadan 6 kat hızlı büyüdük

Türkiye’nin büyümesindeki engellerden biri olarak görülen liman kapasiteleri, son 5 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla gelişen Türk limancılık sektörü, dünya deniz ticaretinde büyümeye devam ediyor. 2017 yılını konteyner taşımacılığında 10 milyon TEU rakamını aşarak kapatan Türk limanları, 2018 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 2,5 milyon TEU konteyner elleçleyerek yüzde 18’lik büyüme başarısı gösterdi. Konteyner taşımacılığında dünyada beklenen büyümenin yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında beklendiğini belirten Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dölen, özellikle transit yük taşımacılığında büyük gelişme kaydedildiğini aktardı.

07 Haziran 2018 Perşembe 15:01
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Konteyner taşımacılığında dünyadan 6 kat hızlı büyüdük

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türk limanları global deniz ticaretinde rekabetçi konumunu koruyor. Limancılık sektörünün büyüme ivmesi yerli ve yabancı yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Limanlara yapılan yatırımlarla potansiyelini artırarak ivmelenmeye devam eden limancılık sektörü, yatırımcıların Türkiye’nin dış ticaretinin büyümesi konusundaki endişelerini de tamamen ortadan kaldırıyor. 
Limancılık sektöründeki yatırımların devam ettiğini söyleyen TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dölen; ‘’Son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcılar limanlara büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirdi. Bu da Türk limancılık sektörünün potansiyelini gözler önüne serdi. Potansiyelin farkına varan yatırımcılardan ciddi yatırımlar halen devam ediyor’’ dedi. 

‘’Potansiyelin sadece yarısını kullanıyoruz’’ 
Limanların potansiyel iş hacimlerine değinen Dölen; ‘’Son 5-6 yılda limanlarımızın kapasite yetersizliğinin Türkiye ekonomisinin büyümesinin önündeki en büyük engel söyleniyordu. Bugün yapılan yatırımlarla birlikte limanlarımızın kapasiteleri arttı. Öyle ki bugün toplam kapasitenin sadece yüzde 48’i seviyelerinde çalışır hale geldi. Özellikle konteyner limanlarına bakacak olursak ne kadar büyük bir ivme yakaladığımızı görebilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda 2016 yılı elleçlenen konteyner miktarı 8,6 milyon TEU iken 2017 yılını rekor bir seviyeye ulaştırarak 10,2 milyon TEU ile kapattık. Bu dünyanın pek çok noktasında yakalanamayacak bir büyüme’’ dedi. 
Türk limancılık sektörü açısından 2018 yılının ilk çeyreğini değerlendiren İbrahim Dölen dünya ile kıyaslandığında Türkiye’nin dünyayı yaklaşık 6’ya katladığını sözlerine ekledi. Dölen; ‘’Konteyner taşımacılığı yapan limanlar özelinde 2018 yılının ilk çeyreğine baktığımızda aynı dönemin 2017 senesine oranla yüzde 18 gibi çok ciddi bir büyüme göründüğünü söyleyebiliriz. Globalde bu beklenti yüzde 2,5 ile 3 seviyelerinde. TÜRKLİM üyesi konteyner limanları 2018’in ilk çeyreğinde 2.414.843 TEU elleçlediğini görüyoruz. Yıl sonuna doğru bu miktarın geçtiğimiz yıl gibi çift haneli rakamları ulaşacağını ön görüyoruz’’ dedi.  Rakamlar göz önüne alındığında kendi ekonomisiyle büyüyerek yarattığı iş hacmi ve aynı zamanda kendi bölgesindeki transit iş hacmini daha fazla üzerine çekmesiyle konteyner taşımacılığı anlamında ciddi büyümeye devam eden Türk limancılığı, limancılık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların da dikkatini çekiyor. 
 

Son Güncelleme: 07.06.2018 15:04
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