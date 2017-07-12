Kızılırmak'ta kaybolan kuzenlerin cesedi bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Kızılırmak'a düşen kişi ile onu kurtarmak amacıyla suya giren kuzeninin cesetleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Köprüköy yakınındaki Çeşnigir Köprüsü mevkisine pikniğe giden Cengiz Hataş (23), serinlemek amacıyla ayaklarını suya sokmak için Kızılırmak kıyısına indi.

Dengesini kaybederek ırmağa düşen Hataş'ı gören Ferdi Hataş (30) da kuzenini kurtarmak için suya girdi.

Gençlerin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine aileleri, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Kırıkkale ve Ankara'dan dalgıç talebinde bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Ekibi, kaybolan kuzenler Cengiz ve Ferdi Hataş için Kızılırmak'ta arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu Cengiz ve Ferdi Hataş'ın cesetlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Haber Ajansı