KIRGIZİSTAN'DA DÜŞEN KARGO UÇAĞI

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında pazartesi günü düşen kargo uçağının enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Hong Kong-Bişkek seferini yapan ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düştüğü Daça Su yerleşim birimine enkaz kaldırma çalışmalarını yapmak üzere çok sayıda araç ve gereç sevk edildi.

Askerler ile havaalanı ve belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, uçağa ait parçalar araçlara yüklenerek Manas Havalanı terminalinde ayrılan depoya taşındı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) uzmanların gözetiminde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.

Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait uçak, iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04.20'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.

Kazada, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 34 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Uçağın kara kutuları analiz için Moskova'ya gönderilmişti.

Kaza yeri incelemeleri, Devletlerarası Havacılık Komitesi, Türkiye'den Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 2 uzmanı, Kırgızistan, ACT Havayolları ile imalatçı firma Boeing'ten yetkililer tarafından yürütülüyor.

Anadolu Haber Ajansı