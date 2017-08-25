Kiralık daire aramalarında Şişli ve Beşiktaş öne çıktı

Konut aramalarında artış ve düşüşleri belirleyen en önemli dönemsel etkilerden biri de üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve kayıt dönemlerinin başlamasıyla kendini gösteriyor. Emlakjet.com verileri de üniversite öğrencilerinin konut arayışlarının artmasıyla birlikte kiralık daire aranan bölgelerdeki farklılaşmayı ortaya koyuyor.

Buna göre, kiralık daire aramasında kiralık daire aramasında zirveye Temmuz’da Beşiktaş, Ağustos’ta Şişli oturdu. Bu alanda ilk 5 ilçe sırasıyla Şişli, Beşiktaş, Ataşehir, Bahçelievler ve Avcılar olurken, satılık dairede en çok aranan 5 ilçe Esenyurt, Tuzla, Sancaktepe, Beylikdüzü ve Başakşehir olarak sıralandı.

Lokasyon ve ulaşım imkanı, kira seviyesinde etkili

Verileri değerlendiren Emlakjet.com Genel Müdürü Gizem Moral Kunter’in verdiği bilgiye göre, 100 metrekare büyüklüğünde bir standart dairenin İstanbul genelindeki ortalama kira değeri 2.200 TL. Ancak İstanbul’un bazı semtlerinde kira bedelleri, toplu ulaşımın ana güzergahında değilse ve konutlar çok yeni bir binada değilse daha düşük seyredebiliyor. Kunter “Öğrenci ve evlilik sezonuyla son iki ayda sınırlı bütçe ile hareket edenler, özellikle bu bölgelerde kiralık daire araması yapıyor. Kiralar, dairelerin niteliği arttıkça, bina yaşı düştükçe ve lokasyon toplu ulaşıma ve merkeze yakınlaştıkça yükselmeye başlıyor” diye konuştu.

Minimum kira değeri 1.500 TL altında olan 24 ilçe

Emlakjet.com’un kiralık daire araması bölge analizini, teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un fiyat verileri de doğruluyor. İstanbul’da minimum konut kira değeri 1.500 TL’nin altında olan 24 ilçe ve konut kira seviyelerini gösteren Endeksa verilerine bakıldığında, kiralık daire aramasında öne çıkan bölgelerin aynı zamanda öğrenci ve yeni evli çiftlerin ilgi gösterdiği “uygun fiyatlı” bölgeler olduğu ortaya çıkıyor.