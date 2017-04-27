Kılıçdaroğlu, Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre önce vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 81 yaşında vefat eden eski YÖK Başkanı ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. Teziç'in ailesinin ikamet ettiği Bakırköy'deki evine gelerek, taziyelerini iletti.

İçeride yaklaşık 45 dakika kalan ve çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Teziç'in anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış değerli bir bilim insanı olduğunu söyledi.

Vefatının Türkiye için büyük kayıp olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ailesine uğradık. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Allah rahmet eylesin. Mütevaziliğini gayet iyi biliyorum. Bilim insanlığı çok ama çok değerli. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen bir isimdi. Devlete önemli hizmetleri oldu. 10 binlerce öğrenciyi yetiştirdi. Ailesine başsağlığı dileklerinde bulundum." dedi.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da yer aldı.

Anadolu Haber Ajansı