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Kiğılı enflasyonla mücadeleye destek veriyor!

Türkiye’de moda perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşlarından olan Kiğılı, hazır giyim sektörünün gelişmesi için desteklerine devam ediyor. Kiğılı, Enflasyonla Topyekün Mücadele programı dahilinde tüm indirimlerine ek %10 indirim sunuyor.

Kiğılı enflasyonla mücadeleye destek veriyor!

Türkiye’de moda perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşlarından olan Kiğılı, hazır giyim sektörünün gelişmesi için desteklerine devam ediyor. Kiğılı, Enflasyonla Topyekün Mücadele programı dahilinde tüm indirimlerine ek %10 indirim sunuyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:29
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Kiğılı enflasyonla mücadeleye destek veriyor!

Günümüz hazır giyim sektörünün oluşmasına çok büyük katkı sağlamış markalardan biri olan Kiğılı, perakende sektörünü güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sektörün gelişmesi için yaptığı kampanyalarla yüksek kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan Kiğılı, %40 indirime ek olarak sunduğu %10 indirim ile enflasyonla mücadeleye de destek oluyor. Enflasyonla Mücadeleye Destek Kampanyası, mağazaların yanı sıra kigili.com ve abdullah.kigili.com‘da da geçerli olacak.

Enflasyonla mücadelede biz de varız!

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem. “ Enflasyonun en çok etkilediği sektörlerden biri olan perakende sektörünün hız kesmeden büyümeye devam etmesi için elimizden gelen tüm katkıları sağlayacağız. Bu yolda, kar marjlarımızdan fedakarlık etmeyi sürdüreceğiz. Bizim hedefimiz modayı ve kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla herkese sunabilmek. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz destek kapsamında tüm Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut mağazalarımızda geçerli olmak üzere, tüm indirimlere ek olarak %10 indirim sunacağız.

Son Güncelleme: 10.10.2018 17:01
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