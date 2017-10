Keyif Bebesi, Özel Markalarıyla Bu Kış da Fark Yaratacak!

iOS ve Android mobil uygulaması olan ilk ve tek niş anne bebek platformu olan Keyif Bebesi, 200’ün üzerinde marka ve 10000’in üzerinde özel ürün ile size anne, bebek, çocuk, hatta çocuklu evde yaşam ve doğal/organik ürünler konusunda şahane alternatifler sunup, kolay ve keyifli alışveriş için kendini geliştirmeye devam ediyor…

Bebek alışverişinin yazı kışı yok aslında çünkü bebek ürünlerinde hep yeni ve farklı ürünler ile alışveriş heyecanı hiç kesilmiyor. Keyif Bebesi de bu konuda öncü olmaya devam ediyor. Sadece en iyi ve en farklı ürünleri bir araya getiren Keyif Bebesi, ilk niş anne bebek platformu olmanın yanı sıra iOS ve Android mobil uygulaması olan ilk ve tek platform olmanın da haklı gururunu yaşıyor…



Organik kumaşları, illüstratörlerin özel tasarının basılı olduğu, en rahat ve en tarz çocuk giysilerine imza atan Little Yucca 2017-2018 sonbahar kış koleksiyonu ile Keyif Bebesi’nde yerini aldı… Sweatshirt yelekler, sweatshirt kumaşından pamuklu salopetler, tulumlar, tişörtler derken vazgeçemeyeceğiniz tüm giysiler 0-4 yaş için Little Yucca imzalı olacak. En çok aranan, en çok istenen ürünlerin başında olan merdivenli tuvalet adaptörü konusu da yine ilk kez Keyif Bebesi’nde çözülecek.





Fransa’nın en sevilen markalarından Thermobaby, beyaz, mavi, pembe ve turkuaz renkleriyle bezden tuvalete geçen çocuklar için göreve hazır. Her tuvalete uyumlu tek merdivenli adaptör olan Thermobaby 18 aydan itibaren kullanılabiliyor. Fransa’da tasarlanan ve üretilen Thermobaby ilk kez Keyif Bebesi’nde satışa sunuldu. Fiyatı ise 149.90 TL…

Crocodily ise Keyif Bebesi’nin en genişletmek istediği ürün gamının kalbine yerleşti… Artık nevresim takımları, yastıklar, sepetler, duvar bayrakları derken bir çocuk odasının tüm ihtiyaçlarını Crocodily ile Keyif Bebesi’nden tamamlanabilecek. Crocodily Kids Architect’in yaratıcısı Hayal Selin Necipoğlu’nun dünyanın doğanın en ilginç ve özel canlılarından ve bitkilerinden hazırladığı oda tekstil ve aksesuar koleksiyonu da ilk Kez Keyif Bebesi’nde yerini aldı…

Hem en geniş ürün çeşidi, hem de en iyi hizmet için yola çıkan www.keyifbebesi.com.tr ’de havale/eft ile ödemenin yanı sıra 7 ayrı bankanın kredi kartına özel 9’a varan taksit ve kapıda ödeme imkanı var… Yani size kalan sadece kendiniz veya bebeğiniz için en beğendiğiniz ürünleri seçmek.

Basın Bülteni