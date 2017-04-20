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Kazada yaralanan eşine tepki gösterdi

20 Nisan 2017 Perşembe 17:57
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı adama, olay yerine gelen eşi Cemile Turan tepki gösterdi.

Kazada yaralanan eşine tepki gösterdi
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı adama, olay yerine gelen eşi tepki gösterdi. 

Alınan bilgilere göre, Murtaza Mahallesi'nde H.A. idaresindeki 67 M 8032 plakalı özel halk otobüsü, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Turan'a (71) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

Olay yerine gelen Turan'ın eşi Cemile Turan (67), eşinin sedyede yattığını görünce, "Sana araba mı çarptı? Oh olsun, gözün kör olsun. Başımın belası, ölsen sevineceğim." diyerek tepki gösterdi.

Cemile Turan daha sonra ambulansa binerek Ereğli Devlet Hastanesine gitti.

Turan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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