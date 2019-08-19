Kayyum atamaları, Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı. Kayyum işlemi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimi öncesi yaptığı açıklamayı anımsattı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevden aldı.

"ANINDA KAYYUMLAR İÇİN YOLU AÇARIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı açıklamalarda, geçmişte yaşananlara benzer şeyler yaşandığı takdirde HDP'li belediyelere kayyum atanacağının sinyalini vermişti.

Erdoğan, "31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşandığı anda biz bu işi anında yargıya götürür ve anında da kayyumlar için yolu açarız. Çünkü kayyumun ne denli faydalı olduğunu biz yaşayarak gördük" demişti.

Erdoğan yine 31 Mart öncesi yaptığı bir konuşmada, "Terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi tespit edilememişse, daha sonra tespit edilirse onu orada tutmayız" ifadesini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE DE KAYYUMLA YÖNETİLMİŞLERDİ

Diyarbakır, Mardin ve Van dâhil birçok HDP'li belediye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde uzun süre kayyumla yönetilmişti.

NE OLDU?

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamda "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" dedi.