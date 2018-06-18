KAYI İNŞAAT LİTVANYA'DA İHALE KAZANDI

Kayı Grubu, Litvanya’nın en büyük ikinci şehri Kaunas’ta ihale kazandı. Kaunas şehrinin Belediye Başkanı Visvaldas Matijosaitis, 20 aylık bir sürede yapımı planlanan iki stadyum için Kayı İnşaat ile sözleşme imzalandığını söyledi. 35 milyon euro yani yaklaşık 192 milyon liralık proje bu ay başlayacak ve 2020 yılında sona erecek.

Daha önce de AVM yapmıştı

Kayı İnşaat Başkan Yardımcısı Mustafa Toprak’ın verdiği bilgiye göre projedeki iki stadyumdan biri 9 bin 500, diğeri de 15 bin koltuk kapasitesine sahip olacak. 1991 yılında endüstriyel bina inşaatı amacıyla kurulan Kayı, ilk yurtdışı operasyonuna 1994’te Türkmenistan ile başladı. Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Cezayir, Ukrayna, Litvanya, BAE, Bulgaristan, Irak ve Libya’ya yayılan Kayı, 2007’den bu yana dünyanın en büyük müteahhlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde yer alıyor. Şirket, 2017 listesinde ise 167’nci sırada kendine yer buldu. Litvanya pazarında daha önce gayrimenkul projesi yapan Kayı İnşaat, başkent Vilnius’ta OZAS Alışveriş Merkezi’ni inşa etmişti. 180 bin metrekarelik AVM, 2 yılda 2 bin 500 Türk işçisi tarafından yapılmış ve Alman ECE firmasına teslim edilmişti. Kayı Group son olarak Cezayir’in en büyük üçüncü şehri Konstantin’de Constantine Otel’i tamamlamıştı. Ocak 2018’de tamamlanan projedeki otel 17 bin metrekare ve 120 odaya sahip.