Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759

KAYI İNŞAAT LİTVANYA'DA İHALE KAZANDI

Kayı İnşaat 35 Milyon euro’ya inşaat edeceği iki stadı 2020’de teslim edecek.

KAYI İNŞAAT LİTVANYA'DA İHALE KAZANDI

Kayı İnşaat 35 Milyon euro’ya inşaat edeceği iki stadı 2020’de teslim edecek.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:35
6167 Okunma
KAYI İNŞAAT LİTVANYA'DA İHALE KAZANDI

Kayı Grubu, Litvanya’nın en büyük ikinci şehri Kaunas’ta ihale kazandı. Kaunas şehrinin Belediye Başkanı Visvaldas Matijosaitis, 20 aylık bir sürede yapımı planlanan iki stadyum için Kayı İnşaat ile sözleşme imzalandığını söyledi. 35 milyon euro yani yaklaşık 192 milyon liralık proje bu ay başlayacak ve 2020 yılında sona erecek.

Daha önce de AVM yapmıştı
Kayı İnşaat Başkan Yardımcısı Mustafa Toprak’ın verdiği bilgiye göre projedeki iki stadyumdan biri 9 bin 500, diğeri de 15 bin koltuk kapasitesine sahip olacak. 1991 yılında endüstriyel bina inşaatı amacıyla kurulan Kayı, ilk yurtdışı operasyonuna 1994’te Türkmenistan ile başladı. Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Cezayir, Ukrayna, Litvanya, BAE, Bulgaristan, Irak ve Libya’ya yayılan Kayı, 2007’den bu yana dünyanın en büyük müteahhlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde yer alıyor. Şirket, 2017 listesinde ise 167’nci sırada kendine yer buldu. Litvanya pazarında daha önce gayrimenkul projesi yapan Kayı İnşaat, başkent Vilnius’ta OZAS Alışveriş Merkezi’ni inşa etmişti. 180 bin metrekarelik AVM, 2 yılda 2 bin 500 Türk işçisi tarafından yapılmış ve Alman ECE firmasına teslim edilmişti. Kayı Group son olarak Cezayir’in en büyük üçüncü şehri Konstantin’de Constantine Otel’i tamamlamıştı. Ocak 2018’de tamamlanan projedeki otel 17 bin metrekare ve 120 odaya sahip.

Son Güncelleme: 18.06.2018 11:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarp sınır kapısında “BİTCOİN” makinesi ele geçirildi
Sarp sınır kapısında “BİTCOİN” makinesi ele geçirildi
MİKRO YAZILIM, KOBİ’LERİ REKABETE HAZIRLIYOR
MİKRO YAZILIM, KOBİ’LERİ REKABETE HAZIRLIYOR
Macaristan'daki Türkler sandık başına gitti
Macaristan'daki Türkler sandık başına gitti

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim