Kate Moss, The LifeCo Bodrum'da

The LifeCo Bodrum’un müdavimi olan, her yıl Türkiye’ye gelerek The LifeCo’da arınma ve yenilenme programı alan Kate Moss; bu yıl da yaşlanma saatini tersine çevirerek gençlik enerjisini yeniden bulmak isteyenlerin ve formunu koruyarak zinde kalmak isteyenlerin “well-being” merkezi The LifeCo Bodrum’da bir haftalık özel bir program alıyor.

Moss; son zamanların yükselen trendi haline gelen “Intermitent Fasting” (aralıklı beslenme) düzeninden oluşan, sindirim sisteminin dinlenmesine fırsat vererek hücresel yenilenme sağlayan özel bir anti-aging planı uyguluyor.



Bu program gün içinde sadece belli zaman aralıkları içine beslenme (yaklaşık 6-8 saatlik bir zaman dilimi) felsefesine dayanıyor; kişinin ne kadar değil, ne zaman ve neyediğine odaklanıyor. Öğle yemeğine kadar ve akşam yemeğinden sonra metabolizmayı hızlandırıcı ve detoks etkisi etkisine sahip özel çorbalar ve içecekler tüketiliyor.

The LifeCo Bodrum’da; 43 yaşındaki ünlü modelin beslenme planını enerji seviyesinde yükselme, cilt parlaklığı, kilo kaybı ve hücre yenilenmesi sağlayacak terapiler ise yoğun şekilde destekliyor.



Geçtiğimiz Kasım ayında ünlü model Kate Moss’un kız kardeşi Lottie Moss’u da ağırlayan The LifeCo Bodrum; ünlü yıldızların toksinlerinden arınma, yenilenme ve gençleşmek adına uğrak yeri olarak tanınıyor.

Türkbükü’nde keyifli ve sağlıklı bir tatil…The LifeCo Bodrum

Uluslararası tecrübesi ile sağlıklı yaşam ve detoks’un Türkiye’de doğru anlamda tanınmasında büyük bir rol oynayan The LifeCo, Bodrum’daki iyi yaşam merkezinde misafirlerine eşi benzeri olmayan bir deneyim yaşatıyor. The LifeCo Bodrum’da sağlıkla gençleşmeye ve yenilenmeye gelen misafirler, kendilerine özel olarak hazırlanan programları ile günümüz olumsuz yaşam koşullarının getirdiği bedensel ve zihinsel toksinlerden arınıyor, well-being/well-aging terapileri ile gençleşirken fazla kilolarından da kurtulma şansı yakalıyor.



Ege denizinin derin maviliklerine karşı mandalina kokuları arasında kişinin kendini ve bedenini ödüllendireceği bir tatil niteliğindeki bu özel program kişiye hayatın yoğun ve yorucu akışından uzaklaşarak dinlenme ve arınma fırsatı sunuyor. The LifeCo Bodrum’da gün; sabahın erken saatlerinde iyot kokan deniz havasında uzun bir yürüyüş ile başlıyor. Kişinin ihtiyacı doğrultusunda uzmanlar tarafından belirlenen beslenme-detoks programı kapsamındaki sağlıklı ve düşük kalorili lezzetli öğünler, juice’lar ve gıda takviyeleri kişiye gün boyunca özel olarak servis ediliyor.



The LifeCo’da kişinin ihtiyacına göre uzmanlar tarafından belirlenen zayıflama-kilo kontrol, anti-aging ve detoks programları; SPA terapileri, fitness programları, uzak doğu masajları, yoga-meditasyon seansları, güzellik-well-aging terapileri ve sağlıklı yaşam üzerine bilgilendirici eğitimler ile desteklenerek misafirin program süresince etkin şekilde arınması ve yenilenmesi sağlanıyor.