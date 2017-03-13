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"Kardeşliğe Evet Yürüyüşü"

13 Mart 2017 Pazartesi 13:22
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Ankara'dan 22 Şubat'ta yürüyüş başlatan Serüven Derneği üyeleri, 550 kilometre katederek Yalova'ya geldi

YALOVA (AA) - Ankara'dan 22 Şubat'ta "Kardeşliğe Evet Yürüyüşü" başlatan Serüven Derneği üyeleri, Yalova'ya ulaştı. Dernek üyeleri çarşamba günü Osmangazi Köprüsü'nden yürüyerek İstanbul'a geçecek.

Dernek Başkanı Salim Gören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 şehri kapsayan bin 71 kilometrelik yürüyüşün 20'nci gününde olduklarını belirterek, 550 kilometre yol kat ettiklerini söyledi. 

Gören, 22 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanından yola çıktıklarını hatırlatarak , "16 Temmuz sabahında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) asker kılıklı teröristleri tarafından bomba bırakılan noktaya tüm şehitlerimizin anısına karanfil bırakarak yürüyüşümüze başladık." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinde 16 Nisan referandum sürecinde "Evet" diyen tek doğa derneği olarak bir bildiri yayımladıklarına dikkati çeken Gören, şöyle devam etti:

"Dernekteki arkadaşlarımızla oturduk düşündük. Bu ülke, doğamız, huzurumuz için insanın bir parçası olan doğanın insanın huzuruyla doğanın huzurunu eşit tutuğumuz için vesayetlere, darbelere, koalisyonlara karşı azınlığın çoğunluğa tahakkümüne karşı demokrasinin daha iyi yaşanmasına karşı, milli iradeye karşı bir adım atmak istedik. Bunu daha iyi yaşayabilmek için de 'Kardeşliğe Evet' sloganıyla yürüyüşe başladık. 20 gündür yürüyoruz. 4'üncü şehir. Ankara'dan sonra Eskişehir, Bilecik, Bursa, ve Yalova'dayız. Bursa’da 3 gün tedavi sürecim oldu. 15 Temmuz’da sağ topuğumda bir çatlak oluşmuştu. Yürüyüşte rahatsızlık yaşadığım için doktorum 3 gün mecburi istirahat verdi. Doktorun onayıyla tekrar yola çıktık." 

-"15 Temmuz’da bu ülke çok ciddi bir acı yaşadı"

Gören, ülke olarak her şeyi çok çabuk unuttuklarını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Maalesef çok çabuk unutuyoruz. 15 Temmuz’da bu ülke çok ciddi bir acı yaşadı. Bu vatan evlatlarını yine aynı şekilde kendilerinden, canlarından geçmelerine rağmen sanki unutuyoruz gibi bir hava estirilmeye çalışılsa da biz buna şiddetle karşı duracağız. Biz 15 Temmuz'un fedakarlıklarını, o direnişi o milli iradeye olan sahiplenmeyi doğal, hür olan halk direnişini asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Emeğimiz de onun için alın terimiz de onun için. Şu ana kadar yaklaşık 550 kilometre yol kat ettik. 20 gündür bisiklet dahi hiçbir araç kullanmadım. Hatta hastanede tekerlekli sandalye bile kullanmadım. Sözüm var, 16 Nisan'a kadar 'Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda' sözünü pratikte yaşayacağız. Bunun için 'Asla ve asla motorlu veya motorsuz, tekerlekli hiçbir araca binmeyeceğiz' dedik ve şu ana kadar da binmedik."

Gören, çarşamba günü Osmangazi Köprüsünü yürüyerek geçmeyi hedeflediklerini aktararak, "19 Mart’ta da tüm şehit yakınları ve gazilerimizle buluşarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serüven Derneği olarak bulunacağız. 15.07'de ilk kez 22 Şubat'ta yaptığımız basın açıklamasını o güne atfen yine dile getireceğiz." dedi.


Anadolu Haber Ajansı
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