Karda voleybol keyfi Erciyes'te

KAYSERİ (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nın ilk etap karşılaşmaları Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Erciyes AŞ Genel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünya standartlarında bir kayak merkezi haline gelen Erciyes'in önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin geçen yıl Snowboard Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını, aynı organizasyonun bu yıl yine Erciyes'te düzenleneceğini ifade eden Cıngı, bu hafta sonu da önemli bir spor faaliyetini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Cıngı, Uluslararası Voleybol Federasyonu ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenecek Kar Voleybolu Avrupa Kupası müsabakalarının ilk etabının yarın Erciyes'te başlayacağını, final karşılaşmalarının da pazar günü yapılacağını bildirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Alper Sedat Aslandaş da 8 etap halinde gerçekleştirilecek organizasyonun ilk etabının Erciyes'te, üçüncü etabının ise Uludağ'da yapılacağını aktardı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu Süpervizörü Chiristina Gehlin ise Türkiye'de ilk kez düzenlenecek etkinliğin, ilk etabı olduğu için Erciyes'teki organizasyonun önemine dikkati çekti.

Yarın başlayacak ve pazar günkü final maçlarıyla sona erecek ilk etap karşılaşmalarına Türkiye'nin yanı sıra Romanya ve Slovakya'dan 13 erkek ve 10 kadın takımı katılacak.

Anadolu Haber Ajansı